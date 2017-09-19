السبع أوتوموتيف تستهدف الاستحواذ على 5% من مبيعات السيارات

نقص المعروض من الطرازات ينذر بارتفاع الأسعار مجددًانيسان تستحوذ على 60% من مبيعات الشركةأحمد عوض:تستهدف شركة السبع أوتوموتيف- الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية هي "نيسان، أوبل، بيجو، رينو"، حصة سوقية 6% من مبيعات السيارات بنهاية العام الجاري.وأكد علاء السبع رئيس مجلس إدارة الشركة في

نقص المعروض من الطرازات ينذر بارتفاع الأسعار مجددًا

نيسان تستحوذ على 60% من مبيعات الشركة

أحمد عوض:

تستهدف شركة السبع أوتوموتيف- الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية هي “نيسان، أوبل، بيجو، رينو”، حصة سوقية 6% من مبيعات السيارات بنهاية العام الجاري.

وأكد علاء السبع رئيس مجلس إدارة الشركة في حواره مع “المال”، أن حجم الحصة السوقية لـ “السبع أوتوموتيف” شهدت نموا من مبيعات السيارات خلال الفترة الماضية، بفضل ارتفاع مبيعات العلامة نيسان بالسوق، بالإضافة إلى التحرك النسبي لمبيعات السيارات خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين موضحا أن حجم الطلب على السيارات يشهد نموا خلال تلك الفترة من كل عام تزامنا مع دخول موسم الإجازات واﻷعياد.

وشهدت مبيعات سوق السيارات ارتفاعا بنسبة 32% خلال يوليو الماضي، مسجلة بيع 13.3 ألف مقابل 10 آلاف خلال يونيو ؛ وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

وتوقع السبع، أن تشهد مبيعات السوق تحركا نسبيا خلال الأسبوع المقبل، بالتزامن مع انطلاق المعرض الدولي للسيارات “أوتوماك فورميلا”؛ لطرح العديد من شركات السيارات عروض ترويجية علي بعض الطرازات لديها في محاولة لتنشيط أداء السوق.

وأضاف أن أداء السيارات شهد تراجعا بنسبة 50% خلال النصف اﻷول من سبتمبر الحالي، مقارنة بمتوسط بيع الفترة المماثلة من أغسطس لانخفاض مستوى الطلب وتوجيه المدخرات المالية إلى المدراس والجامعات موضحا أن المعدلات الشهرية لعمليات البيع بالسوق تبلغ حاليا ما يقرب من 9 الآف وحدة.

وتوقع أن تتراجع مبيعات السيارات بنسبة 40 % لتسجل 110 ألف وحدة بنهاية العام الجاري مضيفا أنه من المرجح أن تشهد المبيعات نفس المستويات الحالية لها خلال النصف اﻷول من 2018 في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم.

واستبعد تراجع أسعار السيارات بالسوق خلال الفترة المقبلة، نتيجة ثبات أسعار الصرف والتعريفة الجمركية عند مستوى عالٍ متوقعا أن أن يؤدي نقص المعروض من الطرازات وزيادة الطلب وتراجع المخزون إلى ارتفاع الأسعار.

واستبعد السبع ضخ استثمارات جديدة سواء بقطاع مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة أو الفروع المخصصة للبيع خلال الربع الأخير من العام الجاري، نتيجة ارتفاع التكلفة الإنشائية وارتفاع أسعار الفائدة في البنوك، مرجحا أن تقتصر الخطط التوسعية المرتقبة علي تدشين مركز خدمة مابعد البيع بالدلتا خلال العام المقبل.

وأضاف أن هوامش أرباح تجار السيارات تشهد تراجعا كبيرا خلال الفترة الحالية؛ لانخفاض حجم المبيعات وزيادة الالتزامات المحصلة عن الرواتب والضرائب وفاتورة المرافق.

ووفقا لتصريحات يحيي السبع مدير عام شركة السبع أوتوموتيف، فإن حجم المبيعات المستهدفة خلال العام الجاري تبلغ حوالي 5 آلاف سيارة بحصة سوقية 5% موضحا أن حصة العلامة نيسان من مبيعات السبع أوتوموتيف تبلغ حوالي 60% خلال الفترة الحالية.