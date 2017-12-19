السبع أوتوموتيف تخطط للطرح بالبورصة

علاء السبع: مبادرة إدراج شركات السيارات ومكوناتها يعزز من أدائها الماليأحمد عوضتخطط شركة السبع أوتوموتيف، الوكيل غير الحصري لنيسان، لطرح حصة من أسهمها بالبورصة، في غضون الخمس سنوات المقبلة؛ وفقًا لما كشفه علاء السبع رئيس مجلس إدارة الشركة.وأكد السبع أن شركته أعدت خطة على مدار الـ5 سن

علاء السبع: مبادرة إدراج شركات السيارات ومكوناتها يعزز من أدائها المالي





أحمد عوض



تخطط شركة السبع أوتوموتيف، الوكيل غير الحصري لنيسان، لطرح حصة من أسهمها بالبورصة، في غضون الخمس سنوات المقبلة؛ وفقًا لما كشفه علاء السبع رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأكد السبع أن شركته أعدت خطة على مدار الـ5 سنوات المقبلة، ترتكز علي القيد بالبورصة، موضحاً أن تمثيل قطاع السيارات بسوق المال ما زال متواضعًا ويحتاج إلى قيد مزيد من الشركات.

وأشار في تصريحات خاصة لـ”المال”، إلى أن مشروع قيد شركات السيارات ومكوناتها بالبورصة، يعزز من اﻷداء المالي، كما أنه فرصة لتنويع مصادر التمويل، ويسهم بشكل إجمالي في زيادة الحصة السوقية.

ولفت إلى أن القيد في البورصة يعطي ميزة كبيرة لشركات صناعة السيارات في تسهيل التعاملات مع العملاء الأجانب، نظراً لارتفاع معدلات الرقابة على الشركات المطروحة بسوق المال.

وأوضح رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، أن زيادة معدلات الفائدة على الاقتراض تعطي دافعا للشركات الكبرى للبحث عن فرص تمويل بديلة، وعلى رأسها الإكتتاب بالبورصة، بعيداً عن الاعتماد على القطاع المصرفي.

ورحب بالدعوة التي أعلنها محسن عادل، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، مؤخراً، الخاصة بحثّ شركات السيارات والصناعات المغذية على الطرح بالبورصة، مؤكداً أن طرح الشركات بسوق المال يرفع معدلات الشفافية وتوسيع قواعد الحوكمة.

وكان محسن عادل، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة، قد دعا خلال مشاركته بمؤتمر القمة السنوية الرابعة لصناعة السيارات “إيجيبت أوتوموتيف”، اﻷسبوع الماضي، شركات السيارات ومكوناتها، للطرح بالبورصة، قائلاً: “البورصة متعطشة لطرح الشركات خلال الوقت الحالي”.

يشار إلي أن شركات السيارات المدرجة بالبورصة المصرية، تتمثل في مجموعة جي بي غبور أوتو خلال الوقت الحالي.