السبع أوتوموتيف بصدد اقتحام سوق المستعمل

اليورو يدفع أسعار اﻷوروبية ارتفاعًا.. و10% نموًّا بالمبيعات خلال 2018أحمد عوضأكد علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، الموزع المعتمَد لعدد من العلامات، أن شركته بصدد الدخول فى سوق السيارات المستعملة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد قرار وزير المالية عمرو الجارحي تطبيق ضريبة القيمة المضافة

اليورو يدفع أسعار اﻷوروبية ارتفاعًا.. و10% نموًّا بالمبيعات خلال 2018



أحمد عوض

أكد علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، الموزع المعتمَد لعدد من العلامات، أن شركته بصدد الدخول فى سوق السيارات المستعملة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد قرار وزير المالية عمرو الجارحي تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة عند إعادة بيعها بالسوق المحلية.

وأوضح أن ذلك القرار سيسهم في دخول العديد من شركات السيارات مجال سوق بيع المستعمل؛ لأسباب تتعلق بتنظيم السوق والحد من تباين الأسعار، سواء من شركات أو تجار.

كانت وزارة المالية قد أصدرت قرارًا، الثلاثاء الماضي، برقم 34 لسنة 2018 ينص على تطبيق القيمة المضافة للسيارات المستعملة عند إعادة بيعها بالسوق المحلية عن طريق الفرق بين ثمن بيع السيارات المستعملة وشرائها.

وتوقّع السبع أن تشهد أسعار السيارات اﻷوروبية ارتفاعًا بمقدار يتراوح بين 10 و15 ألف جنيه بمختلف العلامات خلال مارس المقبل؛ نتيجة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها “اليورو”، لمستويات تجاوزت حاجز 22 جنيهًا، مقابل 19 و20 سابقًا، بالإضافة إلي قرار وزارة التجارة والصناعة تعليق زيادة الإعفاءات الجمركية عليها.

وأضاف أن شركات السيارات تتجه حاليًّا لاستيراد الطرازات اﻷسرع مبيعًا واﻷعلى ربحية بمختلف الفئات، في ظل الاضطرابات الذي تواجهها سوق السيارات، موضحًا أن الخطط الاستيرادية لشركة نيسان- إيجيبت تقوم على توفير فئتين فقط من طرازات الشكل الجديد من “قشقاي” رغم الإعلان عن 3 فئات، منوهًا بأن القوة الشرائية تقبل على الفئات اﻷعلى من تلك الشريحة من السيارات؛ لتمتعها بمزيد من المواصفات والوسائل الترفيهية.

كما رجح السبع أن تشهد سوق السيارات ارتفاعًا طفيفًا في حدود 10% خلال العام الحالي، تزامنًا مع ارتفاع اﻷسعار وفقد شريحة كبيرة من المستهلكين القدرة على اقتناء سيارة جديدة.