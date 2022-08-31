السبعيني يتصدر مشهد الصعود في البورصة المصرية بنحو 18% في أغسطس و51.8 مليار جنيه أرباحا رأسمالية (جراف)

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا بتعاملات شهر أغسطس، بينما تصدر المشهد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 مشهد الصعود.

بدعم تغيير القيادات بالمركزي والرقابة المالية والبورصة

وسجلت ارتفاعات المؤشر السبعيني نحو 18%، مغلقا عند مستوى 2201 نقطة، تلاه المؤشر المئوي الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 15.19%، عند مستوى 3153 نقطة، وكان الأخير في الارتفاعات المؤشر الرئيس EGX30 بنسبة 5.61% مغلقا عند 9998.6 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي بنسبة 8.18%، رابحا 51.8 مليار جنيه، مغلقا عند مستويات 685.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 633.4 مليار جنيه، في إغلاقات يوليو.

وأكد خبراء سوق المال لـ “المال” أن الحراك الإيجابي الذي شهده السوق الشهر الماضي جاء بدعم تغيير عدد من القيادات في الجهات المالية.

وشهدت البورصة المصرية عدة تغيرات في أغسطس الماضي، حيث تولى رئيسها السابق رئاسة هيئة الرقابة المالية، وحل محله في رئاسة البورصة المصرية رامي الدكاني، كما تم تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال رئيس البنك المركزي المصري بدلا من طارق عامر.