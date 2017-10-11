السبت.. انطلاق ملتقى توظيف شغلنى بمشاركة 25 مؤسسة

❐ عمر خليفة: 7 آلاف فرصة عمل متنوعة فى الملتقىدعاء حسنىينظم موقع «شغلنى» الإلكترونى، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، الملتقى الثانى للتوظيف فى مصر بمشاركة 25 شركة من كبرى الشركات فى مصر، ويستهدف توفير 7 آلاف فرصة عمل فورية للشباب من بينها آلاف فرص العمل للمرة الأولى لذوى الاحتيا

❐ عمر خليفة: 7 آلاف فرصة عمل متنوعة فى الملتقى

دعاء حسنى

ينظم موقع «شغلنى» الإلكترونى، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، الملتقى الثانى للتوظيف فى مصر بمشاركة 25 شركة من كبرى الشركات فى مصر، ويستهدف توفير 7 آلاف فرصة عمل فورية للشباب من بينها آلاف فرص العمل للمرة الأولى لذوى الاحتياجات الخاصة.

ويوفر الملتقى الثانى لموقع “شغلني” والذى تنظمه شركة The Worx، الرائدة فى مجال تنظيم الأحداث والمؤتمرات، لراغبى العمل العديد من الفرص المتنوعة فى مختلف التخصصات والمجالات، كما يوفر فرص عمل فى مجالات المحاسبة والمبيعات والجزارة وعمال المخازن والكاشير وكول سنتر، فضلا عن العديد من التخصصات الأخرى.

ويعقد الملتقى 14 أكتوبر الجارى، بمبنى الجريك كامبس بوسط البلد (The Greek Campus)، وسيستمر من الساعة التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءً، لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الحضور.

ويتيح الملتقى الفرصة لأداء المقابلات الشخصية بشكل فورى مع الشركات المشاركة والحصول على الرد المبدئى بالموافقة أو الرفض بدلاً من الطريقة التقليدية التى تعتمد على تقديم السير الذاتية والانتظار، مما يخلق أجواء من الثقة والجدية بين الطرفين.

وذكر عمر خليفة الرئيس التنفيذى لموقع شغلنى، “النجاح الكبير الذى حققه الملتقى الأول منحنا المزيد من الثقة لمتابعة الملتقيات والمساهمة بشكل إيجابى وفعال فى مكافحة البطالة وإتاحة فرص عمل متنوعة للشباب، حيث يتيح الملتقى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى هذه المرة ما يقرب من 7 آلاف فرصة عمل متنوعة، كما أن الملتقى الثانى يتيح الفرصة لتوظيف الآلاف من ذوى الاحتياجات الخاصة التى خصصت لهم 25 شركة من كبريات الشركات المشاركة العديد من فرص العمل”.

وأضاف خليفة “سنسعى خلال الملتقى الثانى للتركيز بشكل أكبر على ذوى الاحتياجات الخاصة ومنحهم العديد من الفرص لاختيار الوظائف المناسبة لهم، كما تؤكد المؤشرات الأولية وجود إقبال كبير من الباحثين عن عمل والشركات طبقاً للبيانات المسجلة على موقع شغلني”.

ويتيح موقع “شغلنى” آلاف من فرص العمل لحملة المؤهلات المتوسطة والحرفيين والفنيين وأيضاً بعض الفرص لأصحاب المؤهلات العليا، ويسعى الموقع للوصول بخدماته إلى الوطن العربى ككل، خاصة أن الدول العربية بها أكبر نسبة بطالة تصل إلى حوالى %30، ومن المخطط أن يصل لدول الخليج العربى فى 2018، خاصة أن الموقع يوجد به أكثر من 1000 مشترك من خارج مصر.