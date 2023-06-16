السبت.. الغرفة التجارية بالإسكندرية تتأهب لانطلاق انتخابات مجلس الإدارة

تتأهب الغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية وأعضاؤها غداً السبت لانطلاق ماراثون الانتخابات للمنافسة على 9 مقاعد عضوية بالانتخاب لمجلس الإدارة في الدورة الانتخابية التي تمتد في الفترة بين 2023 و2027، والتى تتميز هذه المرة بالهدوء مقارنة بحدة المنافسة فى الدورة الماضية.

ويبلغ عدد اللجان الانتخابية فى الغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية 10 لجان انتخابية ويبلغ عدد الناخبين 44 ألفا و364 ناخباً وتجري الانتخابات بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية .

ويخوض غمار المنافسة الانتخابية فى هذه الدورة 11 مرشحا للمنافسة على 9 مقاعد، حيث تضم قائمة معاً لاستمرار العطاء 9 مرشحين منهم، إضافة إلى مرشحان فرديين وهما إبراهيم محمد أبو الحسن عبد الرحمن، وحازم مصطفي السيد المنوفي.

ويأتى على رأس قائمة “ معاً لاستمرار العطاء” أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة فى التشكيل الحالى وهم “أحمد حسن شركس نائب أول رئيس الغرفة ، محمد المازني أمين صندوق الغرفة، أحمد صقر نائب ثانى رئيس الغرفة ، شريف بقطر، عمرو مصيلحي، محمد حفني ، بالإضافة إلى كلاً من محمد فتح الله، عمر الغنيمي .

كما تأتى هذه الأنتخابات لمجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية فى أعقاب أنسحاب عدد المرشحين من السباق الأنتخابى هم أشرف مصطفى السيد عارف سلامه والدكتور مصطفي محمود حامد يوسف و خالد رمضان حسنين محمود و محمد أحمد عبدالعزيز برسي .