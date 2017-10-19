السبت.. إطلاق حملة تبرعات لأطفال أبو الريش بواشنطن

ولاء البري تشارك السفيرة، نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السبت المقبل، إطلاق حملة جمع تبرعات لمستشفيات أبو الريش للأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية. وتنظم حملة التبرعات سيدات "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، كأحد نتائج المؤتمر الذي عقد في الثاني والثالث م

ولاء البري

تشارك السفيرة، نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السبت المقبل، إطلاق حملة جمع تبرعات لمستشفيات أبو الريش للأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتنظم حملة التبرعات سيدات “مصر تستطيع بالتاء المربوطة”، كأحد نتائج المؤتمر الذي عقد في الثاني والثالث من يوليو الماضي بالقاهرة.

وقالت وزيرة الهجرة إن مشاركتها بالمبادرة يأتي فى إطار حرصها على دعم الحملة المقرر عقدها بولاية ‏كاليفورنيا الأمريكية 21 أكتوبر.

وتهدف المبادرة لتوضيح الدور البارز الذى تقوم به مستشفيات أبو الريش للأطفال فى القاهرة لعلاج مليون طفل سنويا وتتولي علاج جميع حالات الأطفال بما فيهم السرطان بدون رفض للحالات الحرجة أو تحديد نسبة معينة للشفاء.

ولفتت إلى أهمية دعم توفير العلاج اللازم لملائكة الرحمة، حيث من المقرر تنظيم حفلة التبرعات لصالح مستشفى أبو الريش للأطفال المنيرة والياباني.

وتنظم الحملة السيدة ليلي بنس الخبيرة المصرفية والسيدة، إسراء نوار مدير التطوير بجامعة تشابمان.

وأكدت نوار مشاركة الدكتور، زاهي حواس بحملة التبرعات، بالإضافة إلى كوكبة من أبناء الجالية ‏المصرية والعربية في الخارج، ‏فضلا عن عدد من ‏المكرمات في مؤتمر مصر تستطيع ‏بالتاء المربوطة ‏المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية ‏من مختلف الولايات والذين سارعوا بالمشاركة دعما لمستشفيات أبو الريش .

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة ‏الدولة ‏للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد زارت مستشفى أبو الريش التخصصي،‏للإطلاع على احتياجات المستشفى، بهدف ‏الترتيب لأول حملة لجمع ‏التبرعات من المصريين ‏بالخارج لصالح المستشفى.‏