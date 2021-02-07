السبب «معاكسة طفلة».. التحقيقات تكشف حقيقة فيديو خطف الأطفال في الجيزة

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

توصلت تحقيقات الأجهزة الأمنية إلى ملابسات ما تداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يدعي خطف الأطفال لصالح شخص آخر، مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة.

معاكسة طفلة واعتداء الأهالي على معاق ذهني

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، من أحد المواطنين، وبصحبته آخر -الشخص المعني بمقطع الفيديو- يبلغ من العمر 14 عامًا، مصابًا بكدمات بالوجه.

وقال الأول إنه أثناء سير كريمته البالغة من العمر 10 سنوات بمحيط سكنها، ضايقها الثاني محاولًا إمساك يدها، فاستغاثت بالأهالي وتمكنوا من ضبطه والتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته المشار إليها.

وبمواجهة الثاني -الذي يظهر عليه علامات التأخر العقلي- أقر بارتكابه الواقعة بقصد المزاح، وعلل ما به من إصابات نتيجة تعدي الأهالي عليه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المشكو في حقه، عقب تنازل المبلغ عن شكواه.

اعترافات خشية من بطش الأهالي

وباستكمال فحص مقطع الفيديو المشار إليه، تبين تعرض المتهم للتعدي من الأهالي أثناء ضبط، واعترافه بإدعاءات الخطف خشية من بطش المتواجدين آنذاك.

وبالنسبة للشخص الذي ادعى أنه يخطف الأطفال لصالحه، تبين أنه شريك لشقيقه بأحد المطاعم، وبسؤاله نفي ما جاء بمقطع الفيديو.

وبسؤال شقيق المتهم، قرر أن المذكور يعاني من تأخر عقلي ودائم ترك المنزل، والغياب عنه لفترات، مضيفًا أن إدعائه بما جاء بمقطع الفيديو جاء خوفًا من بطش الأهالي.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.