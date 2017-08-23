السباعى: زيادة 50 % فى صافى أرباح بنك التعمير والإسكان

بدور إبراهيم: صرح فتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والإسكان، فى تصريحات خاصة لـ "المال" أن الموازنة التقديرية المعتمدة والمنشورة من مجلس إدارة البنك رصدت زيادة تقديرية فى صافى الربح بنسبة 50 %، خلال 2016-2017 .جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفى عقده أمس لتكريم 14 طالبا من أوائل الثانوية



بدور إبراهيم:



صرح فتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والإسكان، فى تصريحات خاصة لـ “المال” أن الموازنة التقديرية المعتمدة والمنشورة من مجلس إدارة البنك رصدت زيادة تقديرية فى صافى الربح بنسبة 50 %، خلال 2016-2017 .

جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفى عقده أمس لتكريم 14 طالبا من أوائل الثانوية العامة للعام الحالى .

وأضاف أن البنك يكرم أوائل الثانوية العامة للمرة الثالثة على التوالى، وبدأ فى ذلك التقليد منذ 2015 .

وأشار إلى أنه تم منح جوائز عينية للطلبة تتمثل فى لاب توب، وشطنة، وباقة موبايل إنترنت بـ 50 جنيها شهريا، بالإضافة إلى صرف 1000 جنيه شهريا للطلاب طوال فترة الدراسة الجامعية، بشرط التفوق والحصول على تقدير جيد جدا، أو امتياز، مشيراً إلى أنه يتم منح جوائز خاصة للطلبة عقب النجاح فى السنة النهائية تتمثل فى 5000 جنيه، حال الحصول على تقدير جيد جدا، و10 ألاف جنيه للامتياز.

وأضاف أن التفوق الدراسى ووجود شباب قادرين على تحمل المسئولية، علاج جميع التحديات وحل مشكلات البلاد .

وحضر التكريم الدكتور ياسر عبد العزيز، ممثل عن وزير التربية والتعليم، والذى أشاد بدور بنك التعمير والإسكان من خلال التكريم فى تحفيز الطلبة المتفوقين .



