«السالم للتطوير» تتعاون مع شركتي «TSM» و«Jara» لتأجير وحدات مول نايل ڤيو بنها

وقعت شركة السالم للتطوير العقاري اتفاقية تعاون مع شركتي TSM وJara وذلك بهدف تقديم خدماتهما في تحقيق مستهدفات السالم في تأجير المول التجاري بـ ” نايل ڤيو”بمدينة بنها ” بوابة الدلتا”.

وحضر توقيع الاتفاقية كل من الدكتور بهاء سالم الرئيس التنفيذي لمجموعة السالم للتطوير العقاري وحسن الزنفلي رئيس مجلس إدارة شركة Jar وعادل جلال رئيس مجلس إدارة شركة TSM، فالشركتان تتميزان بخبرة وباع طويل في مجال تأجير وإدارة و تطوير العلامات التجارية في مصر والعالم العربي، إضافة إلى أن مول نايل ڤيو يقع في قلب مدينة بنها على النيل مباشرة ليكون أحدث مول تجاري لأهالي المدينة خاصة والدلتا عامة.

وقد تم التعاقد بالفعل مع شركة LC Waikiki العالمية للملابس وكارفور كأول هايبر ماركت في بنها والمدن المحيطة.

والجدير بالذكر أن مول نايل ڤيو هو جزء من كمباوند نايل ڤيو الذي يتكون من وحدات سكنية بخدمات فندقية ، ومول تجاري ومستشفى بها جميع التخصصات بأعلى المعايير الطبية. ويتكون المول من 3 طوابق على مساحة تبلغ 40 ألف متر مربع ويضم جميع أنواع محلات التسوق المحلية والعالمية والمختارة بعناية لتوافق احتياجات سكان مدينة بنها ” بوابة الدلتا”.

ويضم المركز التجاري العديد من المطاعم الراقية ومطاعم الوجبات السريعة والكافيهات الشهيرة، بالإضافة إلى دور عرض سينمائي مكون من أربع شاشات لعرض الأفلام العالمية والمحلية. كما يوفر المول منطقة ترفيهية للأطفال بالإضافة لأكاديمية متخصصة لتنمية المهارات المتنوعة للطفل.