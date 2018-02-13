الساقية للمونودراما يغلق باب التقديم في مارس

سلوى عثمان أعلنت إدارة النشاط المسرحي بـ"ساقية عبد المنعم الصاوى"، فتح باب التقديم للفِرق المسرحية للمشاركة بفاعليات مهرجان "المونودراما" في دورته الـ13، الذي تنظمه الساقية، وتتمثل شروط الاشتراك فى أن يكون الحد الاقصي لمدة العرض 20 دقيقة، وإجازة النص المسرحي رقابيًّا، وتقديم نسخة من

سلوى عثمان





أعلنت إدارة النشاط المسرحي بـ”ساقية عبد المنعم الصاوى”، فتح باب التقديم للفِرق المسرحية للمشاركة بفاعليات مهرجان “المونودراما” في دورته الـ13، الذي تنظمه الساقية، وتتمثل شروط الاشتراك فى أن يكون الحد الاقصي لمدة العرض 20 دقيقة، وإجازة النص المسرحي رقابيًّا، وتقديم نسخة من النص المسرحى كما سيقدم على خشبة المسرح.

من المقرر أن يكون آخِر موعد للتقديم للمهرجان يوم 12 مارس المقبل، أو بعد اكتمال العدد الأقصى الكافى لأيام المهرجان، وسيكون موعد المهرجان فى أبريل المقبل على قاعة الحكمة بساقية الصاوى.

“المونودراما” مهرجان سنوى هدفه الاهتمام بفن المونودراما والعروض التى يقدمها ممثل واحد على خشبة المسرح وإتاحة الفرصة للفرق المسرحية الحرة فى المشاركة والظهور بتقديم أعمالها المسرحية، بالإضافة إلى دفع الحركة المسرحية الحرة بشكل عام.