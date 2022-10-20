الساعة بجنيه.. افتتاح مشروع كايرو بايك بعدد 250 دراجة في وسط البلد

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن مشروع كايرو بايك، الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء، اليوم، يضم 26 محطة بأهم نقاط منطقة وسط المدينة والمناطق المجاورة لها بالقرب من محطات المترو والأتوبيس والجراجات العامة الكبرى لتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال كلمته بافتتاح المشروع، أن المرحلة الأولى تضم 250 دراجة سيتم استكمالها في المرحلة الثانية التى سيتم إنشاؤها لتصل إلى 500 دراجة، كما سيتم استكمال المحطات فى المرحلة الثانية لتصل إلى 45 محطة.

يشار إلى أن تعريفة استخدام كايرو بايك للمواطن 1 جنيه/ ساعة، وبحد أقصى 8 جنيهات/ يوم، وطلاب الثانوى والجامعة 70 قرشًا/ ساعة، وبحد أقصى 8 جنيهات/ يوم، والاشتراك السنوي للمواطن 600 جنيه/ سنة، فى حين يصل الاشتراك السنوى لطلاب الثانوى والجامعة إلى 400 جنيه/ سنة.

وذكرت محافظة القاهرة، فى بيان، أن المواطن يستطيع الاشتراك فى المشروع عبر لينك موقع مشروع كايرو بايك http://cairobike.net، أو عبر تنزل أبليكشن مشروع كايرو بايك https://play.google.com/store/apps/details?id=com.donkeyrepublic.bike.android

وتابعت أنه يتم الدفع باستخدام الكروت مسبقة الدفع، أو عبر الفيزا، ويسمح لجميع المواطنين اعتبارًا من عمر 16 عامًا باستخدام كايرو بايك.