«السادس من أكتوبر»: 500 مليون دولار إجمالي استثمارات الشركة بالسوق المحلية

قدّر عبد المجيد الرقيق، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للمشروعات الزراعية، المملوكة لشركة الاستثمارات الخارجية الليبية، أن إجمالي استثمارات الشركة في الوقت الحالي بالسوق المصرية تصل إلى 500 مليون دولار، لافتًا إلى أن هناك خطة توسعات مستقبلية سيتم الكشف عنها في الفترة المقلبة.

وأضاف، في تصريحات صحفية، اليوم، على هامش مؤتمر صحفي عُقد بمقر الشركة في محافظة الإسماعيلية، أن مشروع الشركة سيوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ويمثل رأس المال الليبي بشركة السادس من أكتوبر نحو 98%، و2% “قطاع خاص مصري”، وتمتلك مزارع على مساحة 33.5 ألف فدان بالإسماعيلية لزراعة الخضراوات والفاكهة، فضلًا عن محطة للإنتاج الحيواني بقدرة 3000 رأس ماشية، بالإضافة إلى قطيع من الأغنام، و500 خلية منتجة لعسل النحل، ومحطة لإنتاج السماد العضوي باستخدام المخلفات الزراعية والحيوانية.

وأضاف أن الشركة تخطط لإنشاء محطة فرز وتعبئة للخضراوات والفاكهة؛ من أجل العمل على زيادة القيمة المضافة، وكذلك عائدات الشركة من التصدير، فضلًا عن زيادة سَعة المبردات الحالية ورفع كفاءتها وتطويرها لزيادة القدرات التخزينية.

وأشار إلى سعي الشركة أيضًا، خلال الفترة المقبلة، لتوفير احتياجات المشروع من المعدات الزراعية ومعدات التعبئة، وذلك في إطار استهداف الشركة إقامة مشروع متكامل الأركان.