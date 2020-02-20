«السادس من أكتوبر للمشروعات الزراعية» تسعى لتأسيس شركتين للتغليف والفرز

قال عبد المجيد الرقيق، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للمشروعات الزراعية، المملوكة بنسبة %98 لشركة الاستثمارات الخارجية الليبية، إنها تتفاوض مع عدد من مستثمرى القطاع الخاص المصرى للدخول فى شراكة لتأسيس شركتين لخدمة أنشطتها.

وأضاف، فى تصريح لـ«المال»، أن الأنشطة التى ستعمل فيها الشركتان، هى: التعبئة والتغليف، والفرز والتصنيع، لافتًا إلى أن نسب المشاركة من المتوقع أن تتراوح من 25 إلى %50 للمصريين.

وأوضح أن الشركة رصدت 10 ملايين دولار لشراء أفضل المعدات الزراعية فى الفترة المقبلة، فضلا عن إجراء بعض الأبحاث لضمان عدم تلف التربة.

ويمثل رأس المال الليبى بشركة السادس من أكتوبر نحو %98 و%2 «قطاع خاص مصري»، وتمتلك مزارع على مساحة 33.5 ألف فدان بالإسماعيلية لزراعة الخضراوات والفاكهة، فضلا عن محطة للإنتاج الحيوانى بقدرة 3000 رأس ماشية، بالإضافة إلى قطيع من الأغنام، و500 خلية منتجة لعسل النحل، ومحطة لإنتاج السماد العضوى باستخدام المخلفات الزراعية والحيوانية.

وتراجعت الاستثمارات الليبية فى مصر السنوات الماضية، نتيجة اندلاع الثورة، كما تتركز غالبية الأعمال الحالية، وفقا لتقرير هيئة الاستثمار الصادر عام 2017، فى قطاعات البترول، والزراعة، والاستثمار العقارى، بالإضافة إلى حصة كبرى فى السوق المصرفية المصرية ممثلة فى استثمارات مباشرة فى البنوك مثل بنكى المصرف العربى الدولى الذى تمتلك فيه الحكومة الليبية 11628 سهمًا، تمثل %38 من هيكل الملكية ويمتلك المصرف الليبى الخارجى نحو %24 فى بنك «قناة السويس».