السادات يعلن موقفه النهائي من الترشح للرئاسة خلال ساعات

سلوى عثمان أعلن محمد أنور السادات، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ورئيس حزب " الإصلاح والتنمية، أنه بصدد عقد اجتماع مغلق اليوم مع المسئولين عن حملته للانتخابات الرئاسية، ومعرفة كل تفاصيل التحركات على مستوى المحافظات، والمشكلات التى تواجههم فى جمع التوكيلات، وأيضا بعد أن يكون الدكتور على عبد العال

سلوى عثمان

أعلن محمد أنور السادات، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ورئيس حزب ” الإصلاح والتنمية، أنه بصدد عقد اجتماع مغلق اليوم مع المسئولين عن حملته للانتخابات الرئاسية، ومعرفة كل تفاصيل التحركات على مستوى المحافظات، والمشكلات التى تواجههم فى جمع التوكيلات، وأيضا بعد أن يكون الدكتور على عبد العال رد على الخطاب الذي وجهه له السادات بالسماح لتعريف نواب المجلس ببرنامجه الانتخابي، حتى يتثني له جمع الـ 20 توقيعا ــ العدد الذي قررته الهيئة العليا للانتخابات لاستكمال أوراق الترشح للرئاسة.

وأكد السادات أن هذه المعطيات هى التى ستحدد هل سيقرر استكمال خوض المعركة الانتخابية على مقعد رئاسة الجمهورية، أم سيعلن تراجعه عن الترشح مع ذكر أسباب هذا التراجع فى مؤتمر صحفي سيعلن عن موعده خلال ساعات.

وأكد السادات أن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية يوجد به العديد من التحفظات ومنها أن فترة الدعاية الانتخابية جاءت بعد جمع التوكيلات وليس العكس وهو ما يصعب تعريف المرشح لنفسه أمام المصريين، خاصة مع وجود العديد من الدعاية المتتالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أن فترتها ليست كافية بالمرة لتعريف المصريين ببرامج المرشحين بعد الموافقة على الترشح من قبل العليا للانتخابات، كما أضاف أن التواصل الإعلامى والصحفي مع المرشحين المحتملين للرئاسة غير كاف للتعريف بهم أمام الرأي العام.