السادات يطالب وزير النقل بإعادة النظر فى تعديل تذكرة المترو

سلوى عثمان دعا محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية"، وزير النقل إلى إعادة النظر فى تصريحاته بشأن رفع سعر تذكرة المترو بداية من شهر يوليو المقبل للمرة الثانية، بما يزيد الأعباء المعيشية اليومية على المواطن المصرى، خاصة أن سعر التذكرة ارتفع منذ فترة قليلة، وهناك الكثيرون من البسطاء وغ



سلوى عثمان

دعا محمد أنور السادات “رئيس حزب الإصلاح والتنمية”، وزير النقل إلى إعادة النظر فى تصريحاته بشأن رفع سعر تذكرة المترو بداية من شهر يوليو المقبل للمرة الثانية، بما يزيد الأعباء المعيشية اليومية على المواطن المصرى، خاصة أن سعر التذكرة ارتفع منذ فترة قليلة، وهناك الكثيرون من البسطاء وغير القادرين ممن يعد المترو وسيلة تتناسبهم إلى حد كبير مع دخولهم البسيطة.

وأشار إلى ضرورة تجنب أى زيادة فى أسعار تذاكر خطوط السكك الحديدية لكونها تخدم شريحة هائلة من المواطنين فى التنقل ما بين المحافظات والأقاليم.

وأوضح السادات أنه يتفهم تماما أن الأسعار لابد أن تتحرك كل فترة من أجل مواجهة الأعباء، والتكاليف المتزايدة وتطوير ورفع كفاءة الخدمة، لكن لابد أن يأتي هذا التحريك بعد مصارحة كاملة وحوار حقيقى مع المواطنين ممن لا غنى لهم عن هذه الوسيلة الحيوية في تنقلاتهم اليومية.

وأكد أنه في إطار هذه المصارحة، لابد من كشف جميع البيانات المالية المتعلقة بالشركة القابضة لإدارة وتشغيل المترو، ومعرفة مقدار الإيرادات، والمصروفات، والاستثمارات المطلوبة للتطوير، وبالتالي تحديد حجم العجز الذي يجب تغطيته ومن ثم رفع التذكرة بمقدار العجز فقط، وليس بشكل جزافي أو عشوائي.