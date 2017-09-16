السادات يطالب الحكومة بتوضيح موقفها من حركة حماس

إيمان عوف:طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الحكومة بتوضيح حقيقة تورط حركة حماس فى العمليات الإرهابية التى شهدتها مصر، بداية من اقتحام السجون فى ٢٥ يناير ٢٠١١، مرورا بمقتل جنودنا فى سيناء، وتخابر مرسى معهم، وختاما بما يحدث على أرض سيناء بعد 30 يونيو٢٠١٣.أوضح السادات أن التناقض



إيمان عوف:



طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الحكومة بتوضيح حقيقة تورط حركة حماس فى العمليات الإرهابية التى شهدتها مصر، بداية من اقتحام السجون فى ٢٥ يناير ٢٠١١، مرورا بمقتل جنودنا فى سيناء، وتخابر مرسى معهم، وختاما بما يحدث على أرض سيناء بعد 30 يونيو٢٠١٣.

أوضح السادات أن التناقض الشديد فى طريقة إدارة الملفات المصرية، سواء فيما يخص الشأن الداخلى أو الشأن الخارجى، يخلق حالة من البلبلة وعدم الارتياح فى نفوس الشعب المصرى، وهو ما سوف يؤدى حتما إلى فقدان الثقة وعدم المصداقية، بما يؤثر سلبا على وحدة الشعب المصرى.

وأكد على ضرورة إعادة النظر فى سياسات الدولة وأجهزتها، ومصارحة الشعب بحقيقه ما يحدث، حتى لا يشعر المواطن باالاستخفاف بعقليته.