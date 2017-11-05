السادات يطالب البرلمان بالتمهل في قانون الحريات النقابية

إيمان عوفطالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، البرلمان بضرورة التمهل فى إصدار قانون تنظيم الحريات النقابية والعمالية، وإتاحة الفرصة لمناقشات تضم الأطراف المعنيين من أصحاب الأعمال والنقابات المستقلة للخروج بقانون متوازن يحقق ما ورد فى الدستور، ويحافظ على الحريات ويتماشى مع المعايير وا

إيمان عوف

طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، البرلمان بضرورة التمهل فى إصدار قانون تنظيم الحريات النقابية والعمالية، وإتاحة الفرصة لمناقشات تضم الأطراف المعنيين من أصحاب الأعمال والنقابات المستقلة للخروج بقانون متوازن يحقق ما ورد فى الدستور، ويحافظ على الحريات ويتماشى مع المعايير والاتفاقات الدولية التى وقعت عليها مصر.

وأكد السادات أن تجربة ما حدث مع قانون الجمعيات الأهلية يجب أن نستفيد منها ونتلاشى حدوثها مرة أخرى لا أن نكررها مرة ثانية مع أحد أهم القوانين التى تضع الأساس الحقيقى لحركة نقابية محترمة وهادفة بإرادة عمالية حرة ومستقلة تضمن للعاملين حقوقهم وتؤسس كيانات نقابية قادرة على تمثيل عامليها والتعبير عن قضاياهم وهمومهم ومشكلاتهم بشكل نموذجى.

وأشار إلى أن التسرع الذى جرى مع قانون الجمعيات الأهلية والذى تعددت المطالب بضرورة تعديله وللأسف تم اعتبار المطالبات بأنها ذات أهداف تضر بالأمن القومى وتمثل ضغوط خارجية غير مقبولة، مع أن المطالبين بالتعديل فى الداخل والخارج هم شركاء فى التنمية يتعاملون مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، وإننا الآن أمام إشكالية مماثلة مع قانون تنظيم الحريات النقابية والعمالية سوف تتسبب فى كثير من الأضرار الاقتصادية لمصر وسيرانا المجتمع الدولى والمستثمرين أننا غير ملتزمين بالحقوق النقابية والاقتصادية والاجتماعية للعمال بموجب اتفاقاتنا الدولية فنعود إلى واقع أسوأ تجاوزته الحركة العمالية والنقابية منذ سنوات.