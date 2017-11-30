السادات يرحب بإعلان شفيق ترشحه للانتخابات الرئاسية

إيمان عوف رحب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بإعلان الفريق أحمد شفيق عن نيته للترشح لرئاسة الجمهورية، مؤكدا أن الترشح للرئاسة حق لكل مواطن يرى في نفسه القدرة على التصدي، وحل مشاكل مصر وعودة الاستقرار والرخاء والأمان لشعبها، وهو أيضا إثراء في المنافسة وعودة لحياة سياسية سليمة نح

إيمان عوف

رحب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بإعلان الفريق أحمد شفيق عن نيته للترشح لرئاسة الجمهورية، مؤكدا أن الترشح للرئاسة حق لكل مواطن يرى في نفسه القدرة على التصدي، وحل مشاكل مصر وعودة الاستقرار والرخاء والأمان لشعبها، وهو أيضا إثراء في المنافسة وعودة لحياة سياسية سليمة نحو تداول سلمى للسلطة.

تمنى السادات أن يكون ما تردد عن عدم سماح دولة الامارات العربية له بمغادرة أراضيهم غير صحيح لأنه إذا صح فستكون خطيئة كبرى وتدخل غير مقبول في الشأن المصري يرفضه كل المصريين وفى هذه الحالة يجب على الدولة المصرية التدخل الفوري لضمان الخروج الأمن له وعودته إلى مصر.