السادات : لماذا فتح البرلمان أبوابه لموسى مصطفى موسى؟

سلوى عثمان تساءل محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية"، عن سياسة الكيل بمكيالين التى تعامل بها البرلمان مع مرشحى الرئاسة، حيث فتح البرلمان أبوابه للمرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى لجمع تزكيات النواب.وجاء على لسان وجيه أبو حجر، نائب رئيس حزب الغد، فى تصريحات صحفية منشورة أمس فى مواقع ا



سلوى عثمان

تساءل محمد أنور السادات “رئيس حزب الإصلاح والتنمية”، عن سياسة الكيل بمكيالين التى تعامل بها البرلمان مع مرشحى الرئاسة، حيث فتح البرلمان أبوابه للمرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى لجمع تزكيات النواب.

وجاء على لسان وجيه أبو حجر، نائب رئيس حزب الغد، فى تصريحات صحفية منشورة أمس فى مواقع التواصل الاجتماعى، قال فيها نصا إن المهندس موسى مصطفي موسى داخل مجلس النواب، لجمع تزكيات النواب.

وقال السادات حين تقدمت بطلب لرئيس مجلس النواب للقاء الأعضاء داخل البرلمان علنا للحصول على تزكياتهم جاء الرد على لسان المتحدث باسم مجلس النواب، النائب صلاح حسب الله، بأنه وفق اللائحة والقانون البرلمان لا يستقبل أيا من راغبي الترشح، وأن مرافق الدولة لا تستخدم في مثل هذه الأمور، وأن الفرصة متاحة لراغبي الترشح أن يلتقوا أعضاء المجلس خارج أروقة البرلمان لإقناعهم بالحصول على تزكيتهم، وتساءل السادات: “فلماذا أتيحت الفرصة للبعض وتم منع البعض بحجة اللائحة والقانون؟”.

ودعا السادات إلى ضرورة الإفصاح عن أسماء النواب الذين وقعوا تزكيات للمهندس موسى مصطفى موسى، نظرا لوجود حالة من السرية والتعتيم على أسماء الموقعين له، ولما تداولت بعض الأسماء وحاولت المواقع الاخبارية والقنوات الفضائية الاتصال بهم للتأكد من الأمر رفضوا التعليق وكأنهم ارتكبوا جريمة – على حد تعبيره.