السادات في جولتين بالشرقية والدقهلية

إيمان عوفزار محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية " محافظتى الشرقية والدقهلية يومى الجمعة والسبت الماضيين. والتقى العديد من القيادات الشبابية والنسائية حيث تلقى دعوة لحضور حلقات نقاشية حول دور الشباب فى المشهد السياسى وأخرى حول المشاركة النسائية فى الإستحقاقات الدستورية .دار بين ا

إيمان عوف

زار محمد أنور السادات “رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” محافظتى الشرقية والدقهلية يومى الجمعة والسبت الماضيين.

والتقى العديد من القيادات الشبابية والنسائية حيث تلقى دعوة لحضور حلقات نقاشية حول دور الشباب فى المشهد السياسى وأخرى حول المشاركة النسائية فى الإستحقاقات الدستورية .

دار بين السادات وأهالى وشباب محافظتى الشرقية والدقهلية حديث ونقاش طويل حول الإصلاحات الإقتصادية وتأثيرها على المواطن والأعباء التى تواجهها الأسر المصرية نظرا لإرتفاع الأسعار وقلة الدخل

وأعرب كثير من الشباب عن رغبتهم فى أن تتاح لهم الفرصة لحضور لقاءات الرئيس بالشباب شاكين من عدم تمكنهم من التسجيل فيها .

كما تطرق الحديث إلى سبل مواجهة الإرهاب الذى تتعرض إليه مصر هذه الآونة ومدى الحزن والآسى الذى يشعر به المواطنون على شهدائنا من الجيش والشرطة .

والتقى السادات مع بعض الفلاحين والذين أبدوا معاناتهم من مشاكل المياه والرى المتكررة ونقص الأسمدة والمبيدات وغيرها من المشكلات التى تواجههم داعين الدولة إلى إعادة النظر إلى الفلاح ومتطلباته فى ظل حالة الغلاء التى يعيشها المواطن المصرى

كما دعا الشباب الدولة المصرية إلى ضرورة توفير فرص عمل مناسبة نظرا لما يشهدوه فى القطاع الخاص من معاناة ومآس يومية.

وأعرب السادات عن سعادته باللقاءات وبما دار فيهم من حديث مفتوح مؤكدا تكراره فى مختلف محافظات الجمهورية ضمن جولاته التى يقوم بها وعدد من قيادات حزب الإصلاح والتنمية.