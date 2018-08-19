الساحل الشمالي يخطف نجوم الغناء في حفلات الصيف

أحمد حمدي يتسابق نجوم الغناء بمصر والوطن العربي على إحياء حفلات موسم الصيف كل عام بالمصايف التي ينجذب لها شريحة كبيرة من الجمهور في مصر وعلى رأسها الساحل الشمالي ومارينا والقرى المحيطة بها التي يذهب لها المصريين خاصة الطبقة الغنية منهم والمشاهير والشخصيات العامة ورجال الأعمال خلال أشهر يوليو

أحمد حمدي

يتسابق نجوم الغناء بمصر والوطن العربي على إحياء حفلات موسم الصيف كل عام بالمصايف التي ينجذب لها شريحة كبيرة من الجمهور في مصر وعلى رأسها الساحل الشمالي ومارينا والقرى المحيطة بها التي يذهب لها المصريين خاصة الطبقة الغنية منهم والمشاهير والشخصيات العامة ورجال الأعمال خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من كل عام.

ومفأجاة هذا الصيف تواجد نجوم كبار في الغناء في هذه الحفلات ومنهم نجوم يغنون بالساحل الشمالي لأول مرة مثل النجمة أصالة نصري يوم 23 أغسطس الجاري وبعدها النجم عمرو دياب تزامنا مع إطلاق البومه الجديد كل حياتي حيث تعد حفلاته الأكثر جماهيرية في الساحل الشمالي.

كما يحي النجم اللبناني راغب علامة حفلا كبيرا في نهاية أغسطس أيضا ومعه النجم تامر حسني الذي يحتفل بـلبومه الجديد عيش بشوقك مع جمهور مارينا مثل الأعوام الماضية وتشهد حفلاته أيضا حضورا جماهيريا كبيرا.

“المال” يطرح سؤالا مع معنين بشأن سر إقبال المصريين على هذه الحفلات وما الاختلاف بينها وبين الحفلات الغنائية بالقاهرة التي يحيها نفس النجوم وهل وجود نجوم كبار مثل أصالة وعمرو دياب عامل مساهم في زيادة الإقبال أم أن السبب أنها تقام في إحدى المصايف المزدحمة سنويا.

** الظروف المحيطة



يقول الموزع الموسيقي يحى الموجي، إن هذه الحفلات تجذب فئة كبيرة من الجمهور المصري كل عام؛ لأنها تكون مناسبة لجو الصيف خاصة أنها تضم نجوما مهمين مثل عمرو دياب الذي يتعاون معه فيها منذ سنوات.

وأضاف أن حفلات عمرو دياب في الساحل الشمالي مثلا لاتختلف كثيرا عن حفلاته بأي مكان اخر، فنقوم بتحضير أغنيات الحفلة وتحضيراتها مثل أي حفل، لكن الفرق أن عمرو قد يظهر بلوك مختلف وملابس كاجوال وكذلك الفرقة الموسيقية مقارنة بحفلات القاهرة والمسارح الأخرى.

وتابع الموجي استقبال الجمهور المصري لحفلة دياب في الساحل لايقل أبدا عن استقبالهم لحفلاته وأغنياته في أي مكان آخر؛ لأن جمهور الهضبة واحد في أي مكان

ولفت إلى أن الأمر يختلف تماما لو كان الحفل مقاما من أجل الاحتفال بألبوم جديد لدياب فنقوم بتحضير أغنيات الالبوم في بروفات الحفل سابقا حتى تقدم بصورة مميزة للجمهور.

** الأرباح تحتاج نجوما



ويرى منير الوسيمي نقيب الموسيقيين الاسبق، ان حفلات الساحل الشمالي ينجذب لها الناس والمشاهير والشخصيات العامة بصورة أكبر من الحفلات الاخرى لأنهم يقضون يومهم على البحر وفي الليل يريدون الاستمتاع بسهرة فنية مميزة لذلك تقام هذه الحفلات في الليل دائما وتجذب اشخاص كثيرين وتضم نجوما كبارا.

وأشار إلى أن هذه الحفلات ، يجب أن يحييها نجوم كبار في الغناء حتى لايخسر منظموها بسبب ارتفاع تكلفتها عن الحفلات التي تقام في أي وقت آخر في السنة .

ونوه إلى أن حفلات الساحل الشمالي مايميزها أنها صيفية ويرتادها الجمهور ويستمتع بها حتى لو كانوا يرتدون مايوهات فذلك أمر طبيعي، أما الحفلات في القاهرة وأي مسرح آخر تكون كلاسيكية بصورة أكبر وبالملابس الرسمية .

وأوضح أن حفلات الأوبرا المصرية وقاعة المؤتمرات تكون مجهزة بإمكانيات أكبر من حيث الإضاءة والديكور والمسرح لكن حفلات الساحل الشمالي تقام على الرمل ولاتكون مجهزة بصورة كبيرة .

واستدرك قائلا لكن وجود نجوم مثل أصالة لأول مرة في الساحل هذا العام يعتبر شيئا هاما فهي نجمة مهمة ولديها جمهورا كبيرا ومتطورة دائما وتقيم حفلات مع فرق غنائية مثل وسط البلد كل فترة وحفلها سيشهد حضورا كبيرا الايام القادمة .

** الطابع الخاص

في السياق ذاته، يقول منظم الحفلات حسام خليل، إن حفلات الصيف لها طابع خاص من حيث ملابسها ونجومها وطريقة تقديمها أيضا .

وأشار إلى أن حفلات الساحل الشمالي دائما تكون مختلفة من حيث طبيعة الجمهور الذي يتواجد فيها عن أي حفل آخر بالقاهرة سواء في دار الأوبرا المصرية أو المسارح الكلاسيكية ، والأغنيات التي تقدم في حفلات الصيف أيضا تكون أغلبها مرحة وايقاعية ويسعى لذلك نجوم الغناء دائما .

ونوه خليل إلى أن وقت الصيف هو الأفضل لأي مطرب لطرح أغنية جديدة أو ألبوم جديد الذي يضم أغنيات إيقاعية راقصة فيستغل حفلات الصيف لتقديم هذه الأغنيات الراقصة للجمهور ليضمن نجاحها عن أي وقت آخر .