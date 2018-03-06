الزيوت المستخلصة: شراء ماكينات التعبئة مازال تحت الدراسة

قالت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها إن قرار شراء ماكينات تعبئة مازل تحت الدراسة ولم تتخذ فيه قرار رسمى بالتعاقد حتى الآن .

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة بخصوص ما نشر تحت عنوان ” الزيوت المستخلصة تعتزم شراء ماكينتين للتعبئة الربع الثانى من عام 2018 بتكلفة استثمارية تقترب من 2.5 مليون جنيه “

وأعلنت الزيوت المستخلصة فى وقت سابق عن بيع خطين للانتاج فى مزاد علنى بقيمة 2.6 مليون جنيه تقريبا.

وقالت الشركة فى بيان أمس للبورصة المصرية إن المزاد المذكور تم الأحد الماضى وانتهى إلى بيع خط انتاج الصفيح (2 كيلو) بقيمة 1.6 مليون جنيه وكذلك خط انتاج الصفيح المربع بقيمة مليون جنيه تقريبا بينما فشل مزاد بيع وحدة توليد الأيدروجين ولم يكتمل مزادها .

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 3.3 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 3.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة من2016.

