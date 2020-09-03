«الزيوت المستخلصة» تقدر خسائر حريق محرم بك بنحو 7.4 مليون جنيه

قدرت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، خسائرها من حريق وحدة تكرير الزيت بمصنع محرم بك بقيمة إجمالية قدرها 7.4 مليون جنيه تقريبا.

وقالت الزيوت المستخلصة فى إفصاح للبورصة الخميس إن أغلب الخسائر فى الآلات والأجهزة والمبانى والخامات.

وقدرت الشركة خسائرها الأولية فى المبانى بقيمة 3.1 مليون جنيه، بينما قدرت الخسائر فى الآلات والأجهزة بقيمة 4.2 مليون جنيه.

كما قدرت الخسائر فى الخامات بنحو 121 ألف جنيه وفقا للإفصاح.

وقالت الشركة إن وحدة محرم بك متوقفة حاليا عن العمل وجارى البدء فى إعادة تأهيلها خلال فترة تتراوح بين 4 إلى ستة أشهر.

الزيوت المستخلصة: مصنع محرم بك ينتج 3000 طن شهريا

ونوهت الشركة إلى أن مصنع محرم بك سيتوقف عن انتاج الزيت خلال تلك الفترة علما بأن معدلات انتاجه تصل إلى 3000 طن شهريا.

وأفصحت الزيوت المستخلصة الثلاثاء الماضى، عن نشوب حريق بوحدة تكرير الزيت بمصنع محرم بك التابع لها بمحافظة الاسكندرية.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة ساعتها إن هذا الحريق تمت السيطرة عليه من قِبل قوات الدفاع المدنى دون خسائر بشرية.

وأضافت أن مجمل الخسائر حتى الآن فى الآلات والخامات، وجارٍ تقديرها ماليًّا خلال الأيام المقبلة.

الزيوت المستخلصة تخصص 20 مليون جنيه لتطوير مصانع محرم بك

زيوت الطعام

ووافق مجلس إدارة الشركة، فى 25 أغسطس الماضى، على تخصيص 20 مليون جنيه لمشروع تطوير مصانع محرم بك.

وقالت الشركة، فى إفصاح، للبورصة ساعتها، إن هذا المبلغ سيُصرف على مشروع توريد وتركيب وحدة معادلة كيميائية لزيوت الطعام الصويا والعباد بمصانع محرم بك، وتأهيل خط التكرير ليتوافق مع إنتاج الوحدة.

وقرر المجلس طرح إسناد عملية التطوير الشامل للشركة وإعادة الهيكلة من خلال المكاتب الاستشارية المتخصصة لدراسة وتشخيص الوضع الراهن وعمل خطة تطوير كاملة للشركة.

وسجلت الشركة صافي ربح بلغ نحو 18.4 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى يونيو الماضى، مقابل 23 مليونًا خلال العام المالى السابق.

وتراجعت إيرادات الزيوت المستخلصة إلى 1.76 مليار جنيه خلال العام، مقابل 2.3 مليار خلال العام المالي السابق.

ويبلغ رأسمال شركة الزيوت المستخلصة 200 مليون جنيه موزعًا على 200 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والياسمين القابضة، اتحاد العاملين، إضافة إلى مستثمرين أفراد ومحافظ تأمين ومتداولين آخرين على الأسهم الحرة فى البورصة.

وأفصحت الشركة، فى يونيو الماضى، عن قيام عشر محافظ تأمين مملوكة لشركتي مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة ببيع حصص فيها بقيمة إجمالية 11.2 مليون جنيه.