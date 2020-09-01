«الزيوت المستخلصة» تفصح عن حريق بمصنع محرم بك وتقدر خسائره

أعلنت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، اليوم الثلاثاء، نشوب حريق بوحدة تكرير الزيت بمصنع محرم بك التابع لها بمحافظة الاسكندرية.

وقالت الزيوت المستخلصة، فى إفصاح، للبورصة، إن هذا الحريق تمت السيطرة عليه من قِبل قوات الدفاع المدنى دون خسائر بشرية.

وأضافت الشركة أن مجمل الخسائر حتى الآن فى الآلات والخامات، وجارٍ تقديرها ماليًّا خلال الأيام المقبلة.

الزيوت المستخلصة تخصص 20 مليون جنيه لتطوير مصانع محرم بك

زيوت الطعام

ووافق مجلس إدارة الشركة، فى 25 أغسطس الماضى، على تخصيص 20 مليون جنيه لمشروع تطوير مصانع محرم بك.

وقالت الشركة، فى إفصاح، للبورصة ساعتها، إن هذا المبلغ سيُصرف على مشروع توريد وتركيب وحدة معادلة كيميائية لزيوت الطعام الصويا والعباد بمصانع محرم بك، وتأهيل خط التكرير ليتوافق مع إنتاج الوحدة.

وقرر المجلس طرح إسناد عملية التطوير الشامل للشركة وإعادة الهيكلة من خلال المكاتب الاستشارية المتخصصة لدراسة وتشخيص الوضع الراهن وعمل خطة تطوير كاملة للشركة.

وسجلت الشركة صافي ربح بلغ نحو 18.4 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى يونيو الماضى، مقابل 23 مليونًا خلال العام المالى السابق.

وتراجعت إيرادات الزيوت المستخلصة إلى 1.76 مليار جنيه خلال العام، مقابل 2.3 مليار خلال العام المالي السابق.

ويبلغ رأسمال شركة الزيوت المستخلصة 200 مليون جنيه موزعًا على 200 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والياسمين القابضة، اتحاد العاملين، إضافة إلى مستثمرين أفراد ومحافظ تأمين ومتداولين آخرين على الأسهم الحرة فى البورصة.

محافظ تأمين تبيع ملايين الأسهم فى الزيوت المستخلصة

وأفصحت الشركة، فى يونيو الماضى، عن قيام عشر محافظ استثمارية مملوكة لشركتي مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة ببيع حصص فيها بقيمة إجمالية 11.2 مليون جنيه.

وقالت الشركة، فى إفصاح، للبورصة 7 يونيو، إن خمس محافظ مملوكة لمصر للتأمين باعت آخِر ما تبقّى لها فى الشركة بقيمة إجمالية 6 ملايين جنيه.

وباعت المحافظ الخمس 5.8 مليون سهم تمثل 3.7% من أسهم الشركة، بمتوسط سعر 1.03 جنيه للسهم.

كما قامت خمس محافظ استثمار مملوكة لشركة مصر لتأمينات الحياة ببيع 5 ملايين سهم، بقيمة إجمالية 5.2 ملايين جنيه، بمتوسط سعر 1.04 جنيه للسهم.

وأصبحت نسبة مساهمة مصر لتأمينات الحياة صفرًا بعد العملية، مقارنة بنحو 2.54% قبل العملية.