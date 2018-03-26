الزيوت المستخلصة : تسلم أول ماكينة تعبئة فى غضون 3 أشهر

رجب عز الدينقالت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها إنها تعاقدت على شراء ماكينتين للتعبئة، وسيتم تسليمهما فى غضون ثلاثة عشر شهرًا.وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أنها ستتسلم أول ماكينة بعد ثلاثة أشهر، بينما ستتسلم الأخرى بعد عشرة أشهر.وتابعت: "جارٍ استيفاء باقى الإجراءات لإتمام

رجب عز الدين





قالت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها إنها تعاقدت على شراء ماكينتين للتعبئة، وسيتم تسليمهما فى غضون ثلاثة عشر شهرًا.

وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أنها ستتسلم أول ماكينة بعد ثلاثة أشهر، بينما ستتسلم الأخرى بعد عشرة أشهر.

وتابعت: “جارٍ استيفاء باقى الإجراءات لإتمام عملية التعاقد”.

وأكدت الشركة، فى 6 مارس الحالى، اعتزامها شراء ماكينتين للتعبئة، في الربع الثانى من عام 2018، بتكلفة استثمارية تقترب من 2.5 مليون جنيه.

وأعلنت “الزيوت المستخلصة”، فى وقت سابق، بيع خطين للإنتاج فى مزاد علنى بقيمة 2.6 مليون جنيه تقريبًا، كما باعت الشركة فى نفس الشهر خطين للإنتاج فى مزاد علنى بقيمة 2.6 مليون جنيه تقريبًا.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 3.3 مليون جنيه خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 3.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.