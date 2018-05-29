الزيوت المستخلصة تستعد لتحديث مصانعها بتكلفة 67 مليون جنيه

وتقرر زيادة رأسمالها بـ 42.8 مليون جنيه لتمويل "التجديدات" المال - خاصكشفت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها عن اعتزامها السير في خطة تحديث و تجديد لمصانعها بدمنهور، إذ ستجدد أحد المذيبين بالمصنع، ورفع طاقته الإنتاجية لـ200 طن لبذرة القطن أو الصويا، أو 100 طن لبذرة العباد يوميًا، وستبلغ الت

وتقرر زيادة رأسمالها بـ 42.8 مليون جنيه لتمويل “التجديدات”





المال – خاص

كشفت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها عن اعتزامها السير في خطة تحديث و تجديد لمصانعها بدمنهور، إذ ستجدد أحد المذيبين بالمصنع، ورفع طاقته الإنتاجية لـ200 طن لبذرة القطن أو الصويا، أو 100 طن لبذرة العباد يوميًا، وستبلغ التكلفة التقديرية نحو 59 مليون جنيه.

وأضافت في بيان لها، أنها تعتزم شراء أجهزة طرد مركزي لتحديث وحدة المعالجة الكيميائية وزيادة طاقة التكرير لـ 150 طنا يوميًا، بتكلفة استثمارية تصل لـ 6.450 مليون جنيه.

وتسعى “الزيوت المستخلصة” لشراء وتركيب 2 ماكينة عبوة زيت طعام بقيمة 2.2 مليون جنيه، وذلك لرفع طاقة العبوة واستغلال الطاقة الإنتاجية المتوقع زيادتها عقب عملية التحديث بمصنعي الشركة بمنطقة محرم بك ومدينة دمنهور.

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها على زيادة رأسمال الشركة المصدر من 157.2 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه بزيادة قدرها 42.8 مليون جنيه، لتمويل خطة التحديث سالفة الذكر.

وأشارت الشركة في بيان حصلت “المال” على نسخة منه، إلى زيادة رأس المال ستتم بشكل نقدي عبر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة طبقًا لنسبة مساهمتهم في الشركة.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 200 إلى 400 مليون جنيه، بهدف استيعاب أي زيادة محتلمة في رأسمالها مستقبلًا.

يُذكر أن نتائج أعمال الشركة في الفترة من يوليو 2017 إلى مارس 2018، أظهرت تحقيقها لصافي ربح قدره 6.2 مليون جنيه مقارنة بـ 109 آلاف جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.