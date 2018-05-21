«الزيوت المستخلصة» تحصل على حكم بالإفراج عن أصول وأراضي

رجب عزالدين قالت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها إنها حصلت على حكم قضائى بالإفراج عن الممتلكات التى كان ممنوع التصرف فيها منذ عام 2001. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن تلك الممتلكات تشمل أرضًا بمدينة قويسنا –المنوفية مساحتها 8 قراريط…

رجب عزالدين

قالت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها إنها حصلت على حكم قضائى بالإفراج عن الممتلكات التى كان ممنوع التصرف فيها منذ عام 2001.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن تلك الممتلكات تشمل أرضًا بمدينة قويسنا –المنوفية مساحتها 8 قراريط تقريبا، إضافة إلى شقة بمدينة السادات، ومساحة أخرى بنحو 1660 مترا مربعا بمركز الباجور .

وتابع البيان أن المنع من التصرف كان على ممتلكات العميل عبدالحميد حسن حسن الفلاح فى عام 2001 بناء على مذكرة من إدارة الكسب غير المشروع ثم صدر حكم من محكمة الجنايات بشبين الكوم بالإفراج عن تلك الممتلكات.

وأشار إلى أنه تم تسجيل مساحة 7265 مترا مربعا بمصنع دمنهور التابع للشركة بتاريخ 16 مايو، مبينة أن تلك المساحة وجهة مصنع دمنهور بخلاف 13.5 فدان السابق تسجيلهم وأصبحت المساحة الإجمالية المسجلة بملك خالص للشركة قدره 25.25 فدان مسجلة بالكامل.

كما أشارت إلى تسجيل وشهر مكتب بيع بالمطرية القاهرة التابع للشركة والبالغ مساحته 90 مترا مربعا نظير مديونية على أحد العملاء.

وقالت الشركة إنها قامت بتسجيل وشهر مساحة 7265 مترا مربعا بمصنع دمنهور التابع للشركة بتاريخ 16 مايو الحالى، مشيرة إلى أن تلك المساحة وجهة مصنع دمنهور بخلاف 13.5 فدان السابق تسجيلهم، وأصبحت المساحة الإجمالية المسجلة بملك خالص للشركة قدره 25.25 فدان مسجلة بالكامل.

كما قامت الشركة بتسجيل وشهر مكتب بيع بالمطرية القاهرة التابع للشركة والبالغ مساحته 90 مترا مربعا نظير مديونية على أحد العملاء (فرج محمد محمد عبدالرحيم).