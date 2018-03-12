الزيني رئيسًا لشعبة مواد البناء بغرفة القاهرة

عمر سالمفاز أحمد الزيني، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، برئاسة شعبة مواد البناء لدورة جديدة تبدأ من مارس الحالي ولمدة 4 سنوات مقبلة.جاء ذلك خلال انتخابات إعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة بعد انتهاء دورتها الحالية. ووقع الاختيار على حمدي رضيوي ووجدي شحاتة نائبين أول وثانيًا، في حين جا

عمر سالم





فاز أحمد الزيني، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، برئاسة شعبة مواد البناء لدورة جديدة تبدأ من مارس الحالي ولمدة 4 سنوات مقبلة.

جاء ذلك خلال انتخابات إعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة بعد انتهاء دورتها الحالية.

ووقع الاختيار على حمدي رضيوي ووجدي شحاتة نائبين أول وثانيًا، في حين جاء عادل جابر سكرتيرًا عامًّا للشعبة، واختيار مجلس إدارة الشعبة وهيئة مكتبها بالتزكية ودون اللجوء إلى صندوق الاقتراع الانتخابي السري.

وقال أحمد الزيني، عقب إعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة مباشرة، إن أزمة ارتفاع أسعار الأسمنت ستنتهي خلال أيام قليلة، في ظل ترقب افتتاح مصنع أسمنت بني سويف خلال أيام قليلة، وهو ما يزيد من المعروض ومن ثم انخفاض الأسعار.

ونوه بأن مصنع أسمنت بني سويف سيتم افتتاحه بطاقة إنتاجية 20 ألف طن يوميًّا من خلال 6 خطوط إنتاج وتوفير 20 ألف فرصة عمل، وسعر طن الأسمنت يصل إلى 750 جنيهًا وهذا يعني أن أزمة إرتفاع أسعار الأسمنت ستنتهي خلال أيام.

وأعلن الزيني تأييد الشعبة ومبايعتها للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة من أجل استمرار الاستقرار واستكمال المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حاليًّا وستكون قاعدة لتنمية وتطوير الاقتصاد المصري.