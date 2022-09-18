الزيادات على «أودى Q8» تلامس 1.5 مليون جنيه

رفع عدد من موزعى وتجار السيارات قيمة الزيادات السعرية غير الرسمية التى يفرضونها على طرازات «أودى Q8» تحت مسمى «الأوفر برايس» لتصل إلى 1.5 مليون جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

وقال أحد تجار السيارات إن الفترة الماضية شهدت قيام بعض موزعى «أودى» برفع قيمة «الأوفر برايس» على سيارات «Q8 Audi» فئة «S-Line Plus» لتباع للمستهلك بسعر يصل إلى 4 ملايين و150 ألف جنيه.

وأضاف أن موزعى «أودى» استغلوا أزمة نقص الكميات المستوردة والمعروضة من طرازات العلامة الألمانية على خلفية تشديد الضوابط والقيود على عمليات الاستيراد قائلاً: “تجار السيارات يسعون لجنى أكبر قدر من المكاسب وتعظيم نسب ربحية مرتفعة وسط تراجع الحصص الموردة من قبل الوكلاء المحليين”.

وبحسب آخر قائمة سعرية صادرة عن الشركة المصرية التجارية وأتوموتيف، الوكيل المحلى للعلامة الألمانية «أودى» فى مصر، قدرت أسعار طرازات «أودى Q8» فئة «S-Line Plus» بنحو 2 مليون و650 ألف جنيه.

وينتمى طراز «Audi Q8» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك مكون من 6 أسطوانات، ينتج قوة 340 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثمانى السرعات.

وتقدم السيارة بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة من بينها «عدد وسائد هوائية – نظام فرامل مانع للانزلاق ABS – توزيع إلكترونى للفرامل EBD – برنامج التحكم فى ثبات السيارة الإلكترونى ESP – نظام مراقبة الجر TCS – فرامل يدوية كهربائية EPB – حساسات ركن خلفية – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX».

ودعمت السيارة بالعديد من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها « مصابيح أمامية Matrix LED – مصابيح ضباب أمامية – مصابيح خلفية LED – حساسات مصابيح أمامية – أضواء نهارية LED – حساسات مطر للمساحات الأمامية – مرايا ضم كهربائيا».

وزودت «أودى Q8» ببعض الكماليات الأخرى ومنها «زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق صندوق الأمتعة كهربائيا – سخانات بالمقاعد الأمامية – مرآة داخلية بخاصية التعتيم الذاتى – مقعد السائق كهربائيا مع خاصية الذاكرة – وغيرها».