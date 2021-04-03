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الزيادات تتوالي.. 5000 جنيه ارتفاعًا في أسعار سيارات «ميتسوبيشي إكليبس» خلال أبريل

تقدم الفئة الأولى بسعر 385 ألف جنيه
المال - خاص 9:33 م, السبت, 3 أبريل 21 9:33 م, السبت, 3 أبريل 21

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أرسلت شركة «دايموند موتورز» الوكيل الحصري للعلامة اليابانية «ميتسوبيشي» فى مصر، شبكة موزعيها المعتمدين، القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات «ميتسوبيشي إكليبس» بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية، خلال أبريل الحالى.

ووفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن «ميتسوبيشي»، ارتفعت أسعار طرازات «إكليبس» الفئة الأولى «Basic» إلى 385 ألف جنيه، بدلًا من 380 ألفًا.

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وقفزت أسعار سيارات «ميتسوبيشي إكليبس» الفئة الثانية «F/O» إلى 420 ألف جنيه، مقارنة بنحو 415 ألف جنيه.

وصعدت أسعار سيارات «ميتسوبيشى إكليبس» الفئة الثالثة «GLS insport Black edition» إلى 435 ألف جنيه، مقابل 430 ألفًا سابقًا.

وارتفعت أسعار طرازات «ميتسوبيشي إكليبس» الفئة الرابعة «H/L» إلى 450 ألف جنيه، بدلًا 445 ألفًا.

وقدرت أسعار سيارات «إكليبس» الفئة الخامسة “GLS instyle Black edition” بنحو 465 ألف جنيه، مقابل 460 ألفًا.

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وتقدم طرازات «إكليبس» الفئة السادسة «Sport» بسعر 480 ألف جنيه، مقابل 475 ألفًا.

وحددت أسعار طرازات «إكليبس» الفئة السابعة «T/L» إلى 505 ألف جنيه، بدلًا من 500 ألفًا.

وينتمى طراز «ميتسوبيشى اكليبس» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات “أوتوماتيك”.

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بقلم المال - خاص

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