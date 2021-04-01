الزيادات تتوالي.. أسعار سيارات «هيونداي أكسنت RB» ترتفع 1000 جنيه خلال أبريل الحالي

أرسلت مجموعة “جي بي غبور أوتو” الوكيل المحلي للعلامات التجارية “هيونداي، وشيري، ومازدا، وجيلي” في مصر، – اليوم – لشبكة موزعيها المعتمين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات «هيونداي أكسنت RB» بقيمة بلغت 1000 جنيه لمختلف الفئات لمطروحة في السوق المحلية، خلال أبريل الحالى.

وطبقًا للقوائم السعرية الصادرة عن «هيونداى»، ارتفعت أسعار طرازات الفئة الأولى «GL» إلى 215.9 ألف جنيه، بدلًا من 214.9 ألفًا سابقًا.

وصعدت أسعار سيارات « هيونداي أكسنت RB»الفئة الثانية«GL SR» إلى 225.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 224.9 ألفًا.

وقفزت أسعار طرازات«أكسنتRB » الفئة الثالثة «GL DAB+ABS» إلى 231.9 ألف جنيه، مقابل 230.9 ألفًا.

وتقدم سيارات «أكسنت RB» الفئة الرابعة «GL DAB+ABS PLUS» بسعر 241.9 ألف جنيه، بدلًا من 240.9 ألفًا.

وقدرت الفئة الخامسة «GL HL» بسعر 251.9 ألف جنيه، مقابل 250.9 ألفًا.

وينتمي طراز «هيونداى أكسنت RB» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.