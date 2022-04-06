بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات «كيا سبورتاج» موديل 2022￼

أعلنت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT» الوكيل الحصري للعلامة التجارية «كيا» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات «كيا سبورتاج» بقيمة تتراوح بين 60 إلى 80 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال أبريل الحالى.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «كيا»، قفزت أسعار طرازات «سبورتاج» الفئة الأولى «LX CAM» إلى 494.9 ألف جنيه، مقابل 434.9 ألفًا سابقًا.

وصعدت أسعار سيارات «سبورتاج» الفئة الثانية «LX FO» إلى 544.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 479.9 ألفًا.

وارتفعت طرازات «سبورتاج» الفئة الثالثة « HL Plus» إلى 584.9 ألف جنيه، بدلًا من 514.9 ألفًا.

وقدرت أسعار سيارات «سبورتاج» الفئة الرابعة «T/L»بسعر 629.9 ألف جنيه، مقابل 554.9 ألفًا.

وحددت أسعار طرازات «سبورتاج» الفئة الخامسة «TL Plus Black Edition» بنحو 639.9 ألف جنيه، مقابل 559.9 ألفًا.

ينتمى طراز «كيا سبورتاج» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 140 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 168 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «كيا»، تعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامى، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 11.1 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

زودت سيارات «كيا سبورتاج» – الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمان ؛ ومن أبرزها «وسائد هوائية للسائق، وفرامل مانعة للانغلاق وتوزيع الكتروني للفرامل، وحساسات ركن خلفية، وإمكانية تثبيت مقاعد الأطفال بالمقاعد الخلفية».

ودعت ببعض التجهيزات والكماليات «مصابيح أمامية هالوجين بعدسة ثنائية الإضاءة، ومصابيح ضباب، وحساس إضاءة، مرايات جانبية كهربائية، التحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب، ومسند يد أمامي وخلفي، إمكانية التحكم في مستوى ارتفاع مقعد السائق، كاميرا خلفية، زجاج كهربائي أمامي وخلفي – زجاج مظلل للابواب الخلفية، عوارض تحميل فوق سقف السيارة، تكييف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وجنوط رياضية 16 بوصة».

تحتوى السيارة على بعض نظام ترفيهي مكون من عدد 6 مكبرات صوتية – راديو- مدخل USB- بلوتوث يتم التحكم من خلال عجلة القيادة، امكانية ضبط مستوى الصوت عبر عجلة القيادة – شاشة وسائط 8 بوصة مدعمة الاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو و آبل كار بلاي».

تقدم طرازات «سبورتاج»- الفئة الثانية- بكافة التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومن أبرزها «وسائد هوائية للراكب الأمامي- وسائد جانبية مدمجة بالمقاعد- وستائر هوائية، نظام التحكم الإلكتروني بالثبات، برنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات، برنامج تدعيم الفرامل، نظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادة، إشارات بالمرايات الجانبية، مصابيح أمامية LED تعمل عند إدارة المحرك، ومثبت سرعة يتم التحكم من خلال عجلة القيادة، وجنوط 17 بوصة، وغيرها».

زودت سيارات «سبورتاج»- الفئة الثالثة- بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «مفتاح ذكي- زر إدارة/ إيقاف المحرك- إمكانية إدارة المحرك عن بعد، امكانية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا، وفتحة سقف كهرباء بانوراما، مقابض السيارة من الكروم، ومرآة ذاتية التعتيم، وحساس مطر، وعجلة القيادة وناقل الحركة من الجلد، ومكيف هواء أوتوماتيك ثنائي التبريد، وغيرها».

دعمت سيارات «سبورتاج»- الفئة الرابعة- بكافة التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومن أبرزها «فرامل يد إلكترونية، ومصابيح خلفية LED، وفرش المقاعد من الجلد، وتحكم كهربائي لوضعية مقعد السائق في 10 اتجاهات، إضافة إلى التحكم في كرسي السائق الأمامي في 8 اتجاهات، كما زُودت تلك الفئة بخاصية التحكم كهربائيًا في فتح وغلق الشنطة الخلفية، ومدخل USB خلفي، وشاحن لا سلكي للهاتف المحمول، وغيرها».

تزيد الفئة الخامسة على باقى الفئات السابقة؛ ببعض الكماليات الإضافية ومن أبرزها «مصابيح ضباب باللون الأسود، وعوارض تحميل السقف باللون الأسود، شبكة أمامية باللون الأسود اللامع، لوجوهات وأحرف كيا سبورتاج باللون الأسود، وجنوط رياضية 17 بوصة مظللة باللون الأسود الداكن، وغيرها».