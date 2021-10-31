الزيادات تتوالى.. 3000 جنيه ارتفاعًا في أسعار سيارات «هيونداي كريتا»

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 370 إلى 435 ألف جنيه لمختلف الفئات

أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات «هيونداي كريتا» بقيمة بلغت 3000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «هيونداي»، صعدت أسعار طرازات «كريتا» الفئة الأولى “SMART” إلى 370 ألف جنيه.

وصعدت أسعار سيارات «كريتا» الفئة الثانية “SMART PLUS” إلى 385 ألفًا.

وقفزت أسعار طرازات «كريتا» الفئة الثالثة “MODERN” إلى 410 آلاف جنيه.

وحددت أسعار «كريتا» الفئة الرابعة “ADVANCED” إلى 435 ألف جنيه.

ينتمى طراز «كريتا» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 113 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 144 نيوتن متر.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداي» تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 12.1 ثانية.