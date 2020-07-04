الزيادات تتوالى.. 300 جنيه ارتفاعًا في أسعار هواتف أوبو

أرسلت شركة “أوبو” لشبكة موزعيها – منذ قليل- القائمة السعرية للعلامة الصينية، التى تضمنت زيادات في أسعار هواتف هى «A1K، وA31، وReno 3 Pro» بين (100 – 300) جنيه خلال يوليو.

ارتفعت أسعار هواتف أوبو «A1k» سعة (32 جيجا – ارم 2 جيجا بايت) إلى 2090 جنيهًا، بدلًا من 1990 جنيهًا.

وصعدت أسعار موبايلات أوبو «OPPO A31» سعة (64 جيجا– رام 4 جيجابايت) إلى 2990 جنيهًا، مقارنة بـ2790 جنيهًا.

وقدرت موبايلات أوبو «OPPO A31» سعة (128 جيجا – رام 4 جيجا بايت) بسعر يصل إلى 3390 جنيهًا، مقابل 3190 جنيهًا.

وارتفعت أسعار أجهزة “OPPO Reno 3” سعة (128 جيجا– رام 8 جيجا بايت) إلى 6250 جنيهًا، بدلًا من 5990 جنيهًا.

وصعدت أسعار أجهزة سمارت فون “OPPO Reno 3 Pro” سعة (256 جيجا – رام 8 جيجا بايت) إلى 8290 جنيهًا، مقارنة بـ 7990 جنيهًا.

على الجانب الأخر، استقرت الشركة على أسعار أجهزة أوبو «A5s» سعة (32 جيجا– رام 3 جيجابايت) عند مستوى 2490 جنيهًا.

وقدرت أسعار موبايلات أوبو «A5» سعة (64 جيجا– رام 6 جيجابايت) بقيمة 2990 جنيهًا، وسعرت أجهزة «A5» سعة (128 جيجا- رام 4 جيجابايت) بنحو 3 آلاف و690 جنيهًا.

وحددت أسعار موبايلات اوبو «Reno 2F» بقيمة بلغت 5 آلاف و490 جنيهًا، وسعرت هواتف «Reno 2» بنحو 6 آلاف و990 جنيهًا.

وتوضح القائمة التالية أحدث قائمة سعرية لهواتف “OPPO” في مصر خلال يوليو الحالي: