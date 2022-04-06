سيــارات

الزيادات تتوالى.. 30 ألف جنيه ارتفاعًا في أسعار سيارات «تويوتا بيلتا»

تقدم بأسعار تبدأ من 280 إلى 320 ألف جنيه
أحمد عوض 6:22 م, الأربعاء, 6 أبريل 22 6:22 م, الأربعاء, 6 أبريل 22

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أعلنت شركة «تويوتا إيجيبت»، الوكيل المحلي للعلامة اليابانية «تويوتا» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات «تويوتا بيلتا» بقيمة بلغت 30 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة للسعرية الصادرة عن «تويوتا»، ارتفعت أسعار طرازات «بيلتا» الفئة الأولى «Active» إلى 280 ألف جنيه، مقارنة بنحو 250 ألفًا سابقًا.

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وصعدت أسعار سيارات «بيلتا» الفئة الثانية «Smart» إلى 320 ألف جنيه، مقابل 290 ألفًا.

ينتمي طراز «بيلتا» إلى فئة السيارات السيدان، مزوَّدة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 103 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلَنة عن «تويوتا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12 ثانية.

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بقلم أحمد عوض

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