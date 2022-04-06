أعلنت شركة «تويوتا إيجيبت»، الوكيل المحلي للعلامة اليابانية «تويوتا» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات «تويوتا بيلتا» بقيمة بلغت 30 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة للسعرية الصادرة عن «تويوتا»، ارتفعت أسعار طرازات «بيلتا» الفئة الأولى «Active» إلى 280 ألف جنيه، مقارنة بنحو 250 ألفًا سابقًا.

وصعدت أسعار سيارات «بيلتا» الفئة الثانية «Smart» إلى 320 ألف جنيه، مقابل 290 ألفًا.

ينتمي طراز «بيلتا» إلى فئة السيارات السيدان، مزوَّدة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 103 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلَنة عن «تويوتا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12 ثانية.

Ahmed Awad

تقدم سيارات «تويوتا بيلتا» الفئة الأولى ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها «عدد 2 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وونظام إيموبليزر ضد السرقة، وأماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX».

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مصابيح أمامية وخلفية “هالوجين”، ومرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء “يدوي”، عجلة قيادة متعددة الوظائف مكوه من الجلد، وزجاج كهربائي، وامكانية ضبط مستوى المقاعد الأمامية “يدوي”، وقفل مركزي، وجنوط رياضية 15 بوصة».

تحتوى على نظام ترفيهي مكون من “مكبرات صوتية، وبلوتوث، ومدخل AUX وUSB – امكانية التحكم في الراديو من عجلة القيادة، وغيرها».

دعمت طرازات «تويوتا بيلتا» – الفئة الثانية – بكافة التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضاة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «مثبت سرعة، وزر لتشغيل السيارة بدون مفتاح، امكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية، مصابيح ضباب أمامية، مصابيح أمامية وخلفية LED، وأضواء نهارية LED».

كما زودت أيضًا ببعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «مرايات ضم كهربائيًا، شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاي، مكيف هواء رقمي مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، فرش المقاعد من الجلد، وجنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».