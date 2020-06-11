الزيادات تتوالى.. 2500 جنيه ارتفاعًا في أسعار شيفروليه اوبترا

قدرت الفئة الأولى بنحو 202.4 ألف جنيه

أخطرت شركة “المنصور للسيارات”- الوكيل المحلى للعلامات التجارية “شيفروليه، وأوبل، وام جي”، شبكة موزعيها المعتمدين- منذ قليل-، بزيادة أسعار سيارات “شيفروليه اوبترا” موديل 2021؛ بقيمة بلغت 2500 جنيه لمختلف الفئات في السوق المحلية.

ووفقًا لأسعار «شيفروليه» قدرت طرازات “شيفروليه اوبترا” الفئة الأولى بنحو 202.4 ألف جنيه، بدلًا من 199.9 ألف سابقًا.

وقفزت أسعار سيارات “شيفروليه اوبترا” الفئة الثانية إلى 208.2 ألف جنيه، مقارنة بنحو 205.7 ألف جنيه.

وصعدت أسعار سيارات “أوبترا” الفئة الثالثة إلى 212.4 ألف جنيه، مقابل 209.9 ألف جنيه.

وتقدم طرازات “شيفروليه أوبترا” الفئة الرابعة بسعر يصل إلى 218 ألف جنيه، بدلًا من 215.5 ألف جنيه.

وينتمي طراز «شيفروليه أوبترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 110″حصان”، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، تتصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيفروليه»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 13.2 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.