أرسلت شركة «مانسكو»، الوكيل الحصري للعلامة التجارية «بيجو» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات «بيجو 3008» بقيمة بلغت 59 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ارتفعت أسعار طرازات «بيجو 3008» الفئة الأولى «Active Pack» إلى 609 آلاف و990 جنيها، مقابل 588 ألفًا و990 جنيهًا.

قفزت سعر سيارات «بيجو 3008» الفئة الثانية «Allure Pack» إلى 659 ألفًا و990 جنيها، مقارنة بنحو 638 ألفًا و990 جنيهًا.

ارتفع سعر طرازات «بيجو 3008» الفئة الثالثة «GT» إلى 734 ألفًا و990 جنيها، بدلًا من 713 ألفًا و990 جنيهًا.

وحددت سيارات «بيجو 3008» الفئة الرابعة «GT – Red interior» بسعر 739 ألفًا و990 جنيها، مقابل 718 ألفًا و990 جنيهًا.

وينتمي طراز «بيجو 3008» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 165 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى مدة زمنية 8.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.