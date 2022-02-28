الزيادات تتوالى.. 20 ألف جنيه ارتفاعًا في أسعار سيارات «جيب رينجيد»

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 435 ألف جنيه

شهدت أسعار سيارات «جيب رينجيد» زيادات سعرية رسمية بقيمة تصل إلى 20 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية؛ وذلك وفقًا لما أكده أكد الموزعين المعتمدين للعلامة الأمرييكية «جيب» في مصر.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن «جيب»، صعدت أسعار طرازات «رينجيد» الفئة الأولى « Longitude» إلى 435 ألف جنيه، بدلًا من 415 ألفًا سابقًا.

وارتفعت أسعار سيارات «رينجيد» الفئة الثانية « Limited» إلى 475 ألف جنيه، مقابل 455 ألفًا.

وقفزت أسعار طرازات «رينجيد» الفئة الثالثة « Limited Panorama» إلى 505 آلاف جنيه، 485 ألفًا.

ينتمي طراز «رينجيد» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 140 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.