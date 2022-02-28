سيــارات

الزيادات تتوالى.. 20 ألف جنيه ارتفاعًا في أسعار سيارات «جيب رينجيد»

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 435 ألف جنيه
أحمد عوض 12:00 ص, الثلاثاء, 1 مارس 22 12:00 ص, الثلاثاء, 1 مارس 22

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت أسعار سيارات «جيب رينجيد» زيادات سعرية رسمية بقيمة تصل إلى 20 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية؛ وذلك وفقًا لما أكده أكد الموزعين المعتمدين للعلامة الأمرييكية «جيب» في مصر.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن «جيب»، صعدت أسعار طرازات «رينجيد» الفئة الأولى « Longitude» إلى 435 ألف جنيه، بدلًا من 415 ألفًا سابقًا.

اقرأ أيضا  ‏«MTI» تستهدف تقديم «رينج روفر إيفوك» بمحرك سعة 1500 سى سى

وارتفعت أسعار سيارات «رينجيد» الفئة الثانية « Limited» إلى 475 ألف جنيه، مقابل 455 ألفًا.

وقفزت أسعار طرازات «رينجيد» الفئة الثالثة « Limited Panorama» إلى 505 آلاف جنيه، 485 ألفًا.

ينتمي طراز «رينجيد» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 140 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

اقرأ أيضا  «أميك» : 6.6% تراجعا في مبيعات السيارات المجمعة محليا خلال يناير (جراف)
جيب رينجيد 2022
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد عوض

ملف الكاتب أحمد عوض

اقرأ أيضاً

«أميك» يكشف عن مبيعات سيارات «جيلي» في مصر خلال يناير

أحمد عوض 9:52 م, الأثنين, 28 فبراير 22

تعرف على أحدث أسعار سيارات «فيات تيبو» بعد الزيادات الأخيرة

أحمد عوض 9:37 م, الأثنين, 28 فبراير 22

زيادات رسمية في أسعار سيارات «هيونداي أكسنت RB» تصل إلى 15 ألف جنيه

أحمد عوض 9:08 م, الأثنين, 28 فبراير 22

«غبور» ترفع أسعار سيارات «هيونداي إلنترا HD» بنحو 20 ألف جنيه

أحمد عوض 8:57 م, الأثنين, 28 فبراير 22

زيادات جديدة في أسعار سيارات «هيونداي إلنترا CN7» .. تعرف على التفاصيل

أحمد عوض 8:53 م, الأثنين, 28 فبراير 22

«أميك» : 6.6% تراجعا في مبيعات السيارات المجمعة محليا خلال يناير (جراف)

أحمد عوض 8:14 م, الأثنين, 28 فبراير 22