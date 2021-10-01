سيــارات

الزيادات تتوالى.. 20 ألف جنيه «أوفر برايس» على سيارات «إم جي 6»

لتباع للمستهلك من 314 إلى 353 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 11:17 ص, الجمعة, 1 أكتوبر 21 11:17 ص, الجمعة, 1 أكتوبر 21

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كشف رصد أجرته “المال” على تطور أسعار السيارات في مصر خلال شهر أكتوبر الحالى، عن زيادة أسعار طرازات «إم جي 6» بشكل غير رسمي من جانب الموزعين والتجار تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ بقيمة تتراوح بين 16 إلى 20 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

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‪ ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمى للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى للعملاء ولعدم الدخول فى قوائم الانتظار

يوضح الجدول التالي؛ قائمة أحدث أسعار سيارات «إم جي 6» في مصر:

الفئةالسعر الرسميالسعر التجاريمقدار الفروقات
STANDARD29831416
Comfort31333118
Luxury Black32834618
Luxury Red33335320
القيمة بآلاف جنيه

ينتمى طراز «MG 6» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية.

يبلغ متوسط الأستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم المال - خاص

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