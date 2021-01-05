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الزيادات تتوالى .. 15 ألف جنيه ارتفاعا في أسعار سيارات «أوبل كروس لاند» خلال يناير

تقدم الفئة الأولى بسعر 234.9 ألف جنيه
المال - خاص 7:19 م, الثلاثاء, 5 يناير 21 7:19 م, الثلاثاء, 5 يناير 21

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أعلنت شركة “المنصور للسيارات” الوكيل الحصري للعلامة التجارية “أوبل” فى مصر، زيادة أسعار سيارات “أوبل كروس لاند” بقيمة تتراوح بين 10 و15 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة فى السوق المحلية خلال شهر يناير الحالى.

وطبقًا للقوائم السعرية الصادرة عن «أوبل»، ارتفعت أسعار سيارات «أوبل كروس لاند» الفئة الأولى «Elegance» إلى 334 ألف و990 جنيهًا، بدلًا من 324 ألفًا و990 جنيهًا.

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وقفزت أسعار طرازات «اوبل كروس لاند» الفئة الثانية «T/L» إلى 364 ألفًا و990 جنيهًا، مقارنة بـ349 ألفًا و990 جنيهًا.

وينتمى طراز «كروس لاند» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، يولد قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

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وطبقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم المال - خاص

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