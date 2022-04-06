أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «شيري» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات «شيري أريزو 5» بقيمة بلغت 12 ألف جنيه لبعض الفئات داخل السوق المحلية خلال أبريل الحالى.

ارتفعت أسعار طرازات «شيري أريزو 5» الفئة الأولى «M/T» إلى 212 ألف جنيه، مقارنة بنحو 200 ألفا سابقا.

وصعدت أسعار طرازات «أريزو 5» الفئة الثانية «A/T» إلى 237 ألف حنيه، مقابل 225 ألفًا.

وقفزت أسعار سيارات «أريزو 5» الفئة الثالثة «H/L» إلى 252 ألف جنيه، مقابل 240 ألفًا.

ينتمي طراز «أريزو 5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات.

تقدم سيارات شيري أريزو 5 – الفئة الأولى «M/T»- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها «عدد 2 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABSوتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة الجر TCS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وأماكن تثبيت لمقعد الأطفال».

زودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مثبت سرعة، وحساسات ركن خلفية، وامكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، و”مصابيح أمامية هالوجين- مصابيح خلفية LED”، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج كهربائي، وYمكانية ضبط مستوى المقاعد الأمامية “يدوي”، وطي المقاعد الخلفية، مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وجنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «مكبرات صوتية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومدخل AUX وUSB، والتحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة».

تقدم سيارات «أريزو 5»- الفئة الثانية – «Baseline»بنفس التجهيزات الموجودة في الفئة السابقة، إضافة إلى أن تلك الفئة زودت بناقل حركة سباعى السرعات “أوتوماتيك”.

زودت طرازات «أريزو 5» – الفئة الثالثة «H/L» – بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «فتحة سقف، وكاميرا خلفية، وشاشة وسائط 7 بوصة، وفرش جلد، وخاصية إنذار عدم ربط حزام الأمان لكرسي السائق، وغيرها».