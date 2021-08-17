الزيادات تتوالى.. 10 آلاف جنيه ارتفاعًا في أسعار سيارات «سيات تاراكو»

تقدم بأسعار تبدأ من 545 إلى 675 ألف جنيه لمختلف الفئات

ارتفعت أسعار سيارات «سيات تاراكو» موديل 2021 بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية خلال أغسطس الحالى؛ وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «كيان إيجيبت» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سيات» في مصر.

قفزت أسعار طرازات «سيات تاراكو» الفئة الأولى «Style» إلى 545 ألف جنيه، بدلًا من 535 ألفًا.

وارتفعت أسعار طرازات «تاراكو» الفئة الثانية «Style Plus» إلى 595 ألف جنيه، مقارنة بنحو 585 ألفًا.

وصعدت أسعار سيارات «تاراكو» الفئة الثالثة «Xcellence» إلى 645 ألف جنيه، مقابل 635 ألفًا.

وقدرت أسعار طرازات «تاراكو» الفئة الرابعة «FR» إلى 675 ألف جنيه، بدلًا من 665 ألف فى السوق المحلية.

ينتمي طراز «سيارات تاراكو» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك 1.4 لتر تيربو، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سيات»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 9.4 ثانية، على أن تصل سرعتها القصوى إلى 199 كم/ الساعة.

ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 7.3 لتر، كل قطع مسافات تصل إلى 100 كم.