الزيادات تتوالى.. 10 آلاف جنيه ارتفاعًا في أسعار سيارات «سوزوكي بالينو»

أخطرت شركة «مودرن موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكي» فى مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات سوزوكي بالينو بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه داخل السوق المحلية خلال مايو الحالى.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «مودرن موتورز»، ارتفعت أسعار سيارات سوزوكي بالينو إلى 320 ألف جنيه، بدلًا من 310 ألفًا سابقًا.

ينتمي طراز «سوزوكى بالينو» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 95 “حصان”، وعزم أفصى للدوارن 130 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.6 ثانية – على أ، تصل سرعتها القصوى إلى 170 كم/ ساعة.

تقدم سيارات «سوزوكي بالينو» ببعض المواصفات ووسائل الأمان، ومنها “عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وأنظمة مساعدة للفرامل، ونظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقات”.

وزودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها “مصابيح ضباب أمامية وخلفية بإضاءة LED مدعمة بخاصية التحكم فى مستوي الإضاءة، وحساسات ركن خلفية مع وجود كاميرا خلفية، و جنوط رياضية 16 بوصة”.

ودعمت ببعض الكماليات الأخرى “مثبت سرعة، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، وزجاج عازل للحرارة، وسبويلر خلفي، وخاصية الدخول بدون مفتاح، ومرايات كهربائية مزودة بإشارات جانبية، ومسند يد أمامي، وفرش المقاعد من القماش، ومكييف هواء أتوماتيك، وعجلة القيادة متعددة الوظائف”.

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من (عدد 4 مكبرات صوتية – شاشة وسائط 7 بوصة مدعمة بأنظمة تشغيل الطبيقات الذكية – بلوتوث – مدخل USB)، وغيرها.