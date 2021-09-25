سيــارات

الزيادات تتوالى.. «الأوفر برايس» يقفز على سيارات «فولكس فاجن باسات» إلى 75 ألف جنيه

لتباع للمستهلك تبدأ من 565 إلى 675 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 6:32 م, السبت, 25 سبتمبر 21 6:32 م, السبت, 25 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف رصد أجرته “المال” على تطور أسعار السيارات في مصر خلال شهر سبتمبر الحالى، عن زيادة أسعار طرازات «فولكس فاجن باسات» موديل 2021 بشكل غير رسمى من جانب الموزعين والتجار «أوفر برايس»؛ بقيمة تتراوح بين 65 إلى 75 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

يقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقرارة على السعر الرسمي من جانب الموزعين والتجار على السيارات المبيعة للعملاء، مقابل التسليم الفوري ولعدم الدخول في قوائم الانتظار.

اقرأ أيضا  تعرف على عدد السيارات المرخصة من «إم جي» بوحدات المرور خلال أغسطس (جراف)

يوضح الجدول التالي؛ قائمة أحدث أسعار سيارات «فولكس فاجن باسات» موديل 2021 في مصر:

الفئةالسعر الرسميالسعر التجاريمقدار الفروقات
Trend Line50056565
Comfort line60067575
القيمة بألاف جنيه

من جهته، أرجع أحد موزعي سيارات «فولكس فاجن»، الزيادات السعرية الغير رسمية على طرازات «باسات»، إلى إنتهاء المخزون لدى كافة الموزعين المعتمدين ونقص المعروض منها داخل السوق المحلية، بالإضافة إلى انخفاض إجمالى الحصص والكميات الموردة من جانب وكيلها المحلى خلال الفترة الماضية.

اقرأ أيضا  زيادة 25 ألف جنيه «أوفر برايس» على سيارات «بيجو 508»

يذكر أن الشركة «المصرية التجارية وأوتوموتيف» الوكيل الحصرى للعلامات التجارية «فولكس فاجن، وأودى» فى مصر، أخطرت شبكة موزعيها المعتمدين عن إبلاغ الشركة الأم «فولكس فاجن» بتعليق عمليات إنتاج وتوريد طرازات «تيجوان، وباسات» عالميًا حتى نهاية العام الحالى.

ينتمي طراز «باسات» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 س سي مزود بشاحن توربيني، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أتوماتيك.

اقرأ أيضا  سعر ومواصفات سيارات «شيري تيجو 7 برو» موديل 2022

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «فولكس فاجن»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 8.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

سعر ومواصفات سيارات «ستروين C3 إير كروس» موديل 2022

المال - خاص 7:07 م, السبت, 25 سبتمبر 21

تعرف على عدد السيارات المرخصة من «إم جي» بوحدات المرور خلال أغسطس (جراف)

أحمد عوض 6:03 م, السبت, 25 سبتمبر 21

سعر ومواصفات سيارات «جاك J7» موديل 2022

المال - خاص 5:04 م, السبت, 25 سبتمبر 21

زيادة 25 ألف جنيه «أوفر برايس» على سيارات «بيجو 508»

المال - خاص 1:36 م, السبت, 25 سبتمبر 21

سعر ومواصفات سيارات «شيري تيجو 7 برو» موديل 2022

المال - خاص 12:55 م, السبت, 25 سبتمبر 21

«تيبو» تتصدر تراخيص سيارات «فيات» بوحدات المرور

أحمد عوض 1:12 م, الجمعة, 24 سبتمبر 21