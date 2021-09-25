الزيادات تتوالى.. «الأوفر برايس» يقفز على سيارات «فولكس فاجن باسات» إلى 75 ألف جنيه

لتباع للمستهلك تبدأ من 565 إلى 675 ألف جنيه لمختلف الفئات

كشف رصد أجرته “المال” على تطور أسعار السيارات في مصر خلال شهر سبتمبر الحالى، عن زيادة أسعار طرازات «فولكس فاجن باسات» موديل 2021 بشكل غير رسمى من جانب الموزعين والتجار «أوفر برايس»؛ بقيمة تتراوح بين 65 إلى 75 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

يقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقرارة على السعر الرسمي من جانب الموزعين والتجار على السيارات المبيعة للعملاء، مقابل التسليم الفوري ولعدم الدخول في قوائم الانتظار.

يوضح الجدول التالي؛ قائمة أحدث أسعار سيارات «فولكس فاجن باسات» موديل 2021 في مصر: الفئة السعر الرسمي السعر التجاري مقدار الفروقات Trend Line 500 565 65 Comfort line 600 675 75 القيمة بألاف جنيه

من جهته، أرجع أحد موزعي سيارات «فولكس فاجن»، الزيادات السعرية الغير رسمية على طرازات «باسات»، إلى إنتهاء المخزون لدى كافة الموزعين المعتمدين ونقص المعروض منها داخل السوق المحلية، بالإضافة إلى انخفاض إجمالى الحصص والكميات الموردة من جانب وكيلها المحلى خلال الفترة الماضية.

يذكر أن الشركة «المصرية التجارية وأوتوموتيف» الوكيل الحصرى للعلامات التجارية «فولكس فاجن، وأودى» فى مصر، أخطرت شبكة موزعيها المعتمدين عن إبلاغ الشركة الأم «فولكس فاجن» بتعليق عمليات إنتاج وتوريد طرازات «تيجوان، وباسات» عالميًا حتى نهاية العام الحالى.

ينتمي طراز «باسات» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 س سي مزود بشاحن توربيني، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «فولكس فاجن»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 8.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.