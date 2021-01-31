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الزيادات تتوالى.. أسعار سيارات «هيونداي أكسنت RB» تقفز 3000 جنيه

تقدم الفئة الأولى بسعر 213.9 ألف جنيه
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3:47 م, الأحد, 31 يناير 21 3:47 م, الأحد, 31 يناير 21

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أرسلت مجموعة “جي بي غبور أوتو” الوكيل المحلي للعلامات التجارية “هيونداي، وشيري، ومازدا، وجيلي” فى مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة للعلامة الكورية- اليوم – التى تضمنت زيادات فى أسعار سيارات «هيونداي أكسنت RB» بقيمة بلغت 3000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة فى السوق المحلية.

وارتفعت أسعار سيارات «هيونداي أكسنت RB» الفئة الأولى “GL” إلى 213.9 ألف جنيه، بدلًا من 210.9 ألف.

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وقفزت أسعار طرازات «هيونداى أكسنت RB» الفئة الثانية «GL SR» إلى 223.9 ألف جنيه، مقابل 220.9 ألف.

وصعدت أسعار سيارات «هيونداى أكسنت RB» الفئة الثالثة «GL DAB+ABS» إلى 229.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 226.9 ألف.

وقدرت أسعار طرازات «هيونداى أكسنت RB» الفئة الخامسة «GL HL» بقيمة 249.9 ألف جنيه، بدلًا من 246.9 ألف.

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وينتمي طراز «هيونداى أكسنت RB» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

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