الزيادات تتوالى.. أسعار سيارات «هافال جوليون» تقفز 15 ألف جنيه

أقرت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، زيادات جديدة في أسعار سيارات هافال جوليون بقيمة بلغت 15 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن «هافال»، صعدت أسعار سيارات «جوليون» الفئة الأولى «Standard» بقيمة بلغت 440 ألف جنيه، بدلًا من 425 ألفًا سابقًا.

وقفزت أسعار طرازات هافال جوليون الفئة الثانية «Deluxe» إلى 475 ألف جنيه، مقابل 460 ألفًا.

ارتفع سعر سيارات «جوليون» الفئة الثالثة «Deluxe SR» إلى 505 آلاف جنيه، مقارنة بنحو 490 ألفًا.

وتقدم طرازات «جوليون» الفئة الرابعة «High Deluxe» بسعر 530 ألف جنيه، مقابل 515 آلاف.

ينتمي طراز «هافال جوليون» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

تقدم سيارات «جوليون» – الفئة الأولى- بعض المواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها “عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EDB، ونظام الثبات الإلكتروني EBP، وأنظمة مساعدة للفرامل BA، وخاصية الصعود وعند المرتفعات، و فرامل يد كهربائية، ومراقبة ضغط الاطارات».

ودعمت طرازات «جوليون» – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها “عدد 6 وسائد هوائية، ومصابيح أمامية LED، حساسات إضاءة ومطر، ومرايات ضم، سخانات بالمرايات، مكيف هواء أوتوماتيك، وعجلة القيادة من الجلد، وفرش جلد للمقاعد، و شاشة عدادات 7 بوصة، عدد 6 مكبرات صوتية، وغيرها».

وزودت سيارات «جوليون» – الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها “جنوط رياضية 18 بوصة، وفتحة سقف بانوراما، وإضاءة محيطة بفتحة السقف، وكاميرا 360 درجة، ومقاعد كهرباء، وسخانات بالمقاعد، وغيرها».

تقدم طرازات «جوليون» – الفئة الرابعة- بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض المواصفات والكماليات الأخرى ومن أبرزها “مثبت سرعة، وأنظمة تحذير من الحارة المرورية – وكشف النقاط العمياء، ونظام التنبيه وايقاف السيارة في حالة الطوارئ عند الرجوع للخلف، ونظام الركن الذاتي، ونظام التوقف الذاتي في الحالات الطارئية، ومرايات ذاتية التعتيم، و خاصية التحكم في في مستوى ارتفاع إضاءة المصابيح، وغيرها”.