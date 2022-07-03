الزيادات تتوالى.. أسعار سيارات «نيسان سنترا» تقفز 5 آلاف جنيه

أرسلت شركة «نيسان موتور إيجيبت»، لشبكة موزعيها المعتمَدين، اليوم، القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات نيسان سنترا ، بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال يوليو الحالى.

صعدت أسعار طرازات نيسان سنترا الفئة الأولى «Base» إلى 362.5 ألف جنيه، مقابل 357.5 ألف سابقًا.

وقفزت أسعار سيارات «سنترا» الفئة الثانية «Upper» إلى 380.5 ألف جنيه، بدلًا من 375.5 ألف.

وارتفع سعر طرازات «سنترا» الفئة الثالثة «Premium without Folding Mirror» إلى 399.4 ألف جنيه، مقارنة بنحو 394.4 ألف.

وحددت أسعار سيارات «سنترا» الفئة الرابعة «Premium With Folding Mirror» إلى 403.4 ألف جنيه، مقابل 398.4 ألف.

وينتمي طراز «سنترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 118 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.