الزيادات تتوالى.. أسعار سيارات «كيا أكسيد» تقفز 30 ألف جنيه

أرسلت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «كيا» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات «كيا أكسيد» بقيمة بلغت 30 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال أبريل الحالي.

قفزت أسعار طرازات «كيا أكسيد» الفئة الأولى «H/L» إلى 469.9 ألف جنيه، بدلًا من 439.9 ألف سابقًا.

وصعدت أسعار سيارات «أكسيد» الفئة الثانية « T/L» إلى 509.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 479.9 ألفًا.

ينتمي طراز «اكسيد» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة قدرها 160 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 253 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «كيا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 9.2 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 6.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات كيا أكسيد موديل 2022

زودت سيارات «كيا أكسيد» موديل 2022 – الفئة الأولى- بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وسائد جانبية مدمجة بالمقاعد، وسائر هوائية، ونظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادة، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، و توزيع الكتروني للفرامل، وأنظمة تدعيم الفرامل، والتحكم الإلكتروني بالثبات، وبرنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات، ومانع إدارة المحرك».

ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «مثبت سرعة، ومصابيح أمامية LED بعدسة ثنائية الإضاءة تعمل عند إدارة المحرك، ومصابيح خلفية LED، و فوانيس ضباب، حساسات مطر، ومرايات جانبية كهربائية، وحواجز أتربة، زجاج مظلل للأبواب الخلفية والزجاج الخلفي، وتحكم عن بعد في غلق وفتح السيارة، وإمكانية تغير نظام القيادة، وكاميرا خلفية، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، وعجلة القيادة وناقل الحركة من الجلد، و وجنوط رياضية 18 بوصة».

وتحتوي على نظام ترفيهي مكون من “مكييف هواء مع وجود مخارج خلفية، و شاشة عدادات ملونة 4.2 بوصة، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وعدد 6 مكبرات صوتية، وراديو، و مخرج USB – AUX، وبلوتوث، وشاشة وسائط 8 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وخاصية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة، مرآة ذاتية التعتيم، ومسند يد امامى من الجلد، والتحكم في ارتفاع مستوى المقاعد الأمامية، وغيرها».

تقدم سيارات «كيا أكسيد» – الفئة الثانية – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها«حساسات ركن خلفية، وطي المرايات الجانبية كهربائيًا، و إشارات بالمرايات الجانبية LED، ولوحة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة، مفتاح ذكي – زر تشغيل / إيقاف المحرك، وتحكم كهربائي في فتح وغلق الشنطة الخلفية، وشاحن لاسلكي للهواتف، ومكيف هواء ثنائي التبريد، و وشبكة أمامية بالكروم اللامع، ودواسات ألمنيوم معدنية، وفرش داخلي باللون الأصفر، وغيرها».